Mit neuem Spielsystem: Gersthofer Handballer fiebern Saisonstart entgegen

Die Bezirksoberliga-Handballer des SG Augsburg/Gersthofen starten am Sonntag um 16 Uhr bei der DJk Hochzoll in die neue Spielzeit. Trainer Lukas Schmölz verrät im Interview, was die größten Herausforderungen sind und welche Ziele die Mannschaft hat.

Wie groß ist die Vorfreude, dass es jetzt endlich losgeht?

LUKAS SCHMÖLZ: Nach der für uns schwierigen Saison und der langen Vorbereitung freuen sich nun alle in der Mannschaft, dass es endlich wieder losgeht. Jeder ist motiviert und möchte eine bessere Performance mit mehr Erfolgen auf die Platte bringen.

Welche Erwartungen bzw. Ambitionen haben Sie?

Durch einen teilweise angepassten und verstärkten Kader möchten wir in dieser Saison wieder konstanter spielen und mehr Siege einfahren. Dafür habe auch ich unser Spielsystem überdacht und hoffe, die richtigen Mittel gefunden zu haben.

Mit welchen drei Wörtern würden Sie die Vorbereitung beschreiben?

Motiviert, schweißtreibend, positiv.

Was ist die größte Herausforderung?

Wir sind nicht mehr die jüngste Mannschaft in der BOL, konnten uns aber punktuell verjüngen. Die Herausforderung wird daher sein, die Jungen zu Führungsspielers zu entwickeln, um die Belastung der alten Hasen zu reduzieren.

Wie würden Sie sich selbst als Trainer beschreiben?

Freundschaftlich, motiviert, kämpferisch und nicht der beste Verlierer.

Worauf legen Sie besonders Wert?

Ich lege sehr viel Wert auf Motivation, Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, gegenseitigen Respekt in der Mannschaft, Fans und für unsere Gegner. Wir spielen Handball als Hobby und das macht nur mit diesen Werten für mich Sinn.

Welche Mannschaften sind die Favoriten in der Liga?

Die üblichen Verdächtigen. Gundelfingen als Absteiger, Niederraunau und Schwabmünchen.

Wie sieht für Sie das perfekte Handballspiel aus?

Ein perfektes Handballspiel wären zwei Mannschaften auf Augenhöhe, mit zahlreichen schön heraus gespielten Toren, harte aber faire Abwehrreihen mit Torhütern, die unmöglichen Bälle parieren, keine Verletzungen und am Ende einen knappen Sieg für die bessere Mannschaft.

Was war Ihr bisher schönster Moment als Trainer?

Das kann ich so nicht sagen. Es gibt in jedem Spiel und jede Saison viele schöne und positive Momente.

Wie hat sich die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison verändert und was sind die Ziele?

Auf der Trainerbank habe ich Timm Erhard als Co-Trainer dazugewonnen, der mich in dieser Saison unterstützen wird. Zusätzlich wurden junge Spieler aus der Jugend im Herrenbereich integriert, und mit Fabian Schreiber ist ein ehemaliger Jugendspieler nach vielen Jahren in Friedberg zu seinen Wurzeln zurückgekommen. Diese Verstärkungen freuen mich persönlich sehr und wir hoffen dadurch, in dieser schweren Liga am Ende im gesicherten Mittelfeld zu landen. (AZ)