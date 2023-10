Müheloser Auswärtssieg für SG Gersthofen

Plus Die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen sind nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel für das Gipfeltreffen gerüstet.

Die Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen haben auch ihr zweites Auswärtsspiel in Folge beim personell geschwächten Kissinger SC mit 35:27 gewonnen und bleiben somit auf Rang zwei der Tabelle in der Bezirksoberliga.

Vor der Begegnung war man aufgrund diverser Absagen nicht mehr in derselben Luxussituation, wie noch zwei Wochen zuvor gegen den TSV Friedberg II und musste auf zahlreiche Akteure verzichten. Doch auch auf Kissinger Seite fehlten einige Spieler.