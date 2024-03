Rote Karte trübt bei der SG Gersthofen die Freude

Die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen bleiben mit einem 29:26-Sieg gegen den BHC Königsbrunn weiter auf Erfolgskurs. Zwei Spieler mit jeweils acht Treffern.

Nach dem Sieg gegen den TSV Göggingen stand direkt das nächste richtungsweisende Spiel für die Bezirksoberliga-Handballer SG 1871 Augsburg/ Gersthofen auf dem Programm. Gegen den BHC Königsbrunn, der tabellarisch in Schlagdistanz lag, feierte die SG den nächsten enorm wichtigen 29:26-Sieg. Die Freude wurde nur durch eine Rote Karte getrübt.

Bereits in den Trainingseinheiten unter der Woche konnte man spüren, dass die Motivation extrem hoch war. Entsprechend fokussiert gingen die Schützlinge von Lukas Schmölz auch in die Partie. Den besseren Start in das Match konnten zunächst die Gäste für sich verbuchen. Schnell gingen diese mit zwei Toren in Führung, ehe Timm Erhard den Dosenöffner spielte und den ersten Treffer für die Hausherren markierte. Innerhalb kürzester Zeit glichen die Tiger aus. Nach neun Minuten stand es 4:4. Ab diesem Moment legten die Gastgeber nochmals eine Schippe drauf und konnten zur ersten deutlichen Führung davonziehen, sodass nach guten zwölf Minuten ein 8:4 auf der Anzeigetafel abzulesen war.

Nach diesem Zwischensprint spielten sich vor allem die bestens aufgelegten Moritz Voit und Manuel Feistle ins Rampenlicht. Beide drückten der Offensive mit jeweils acht Treffern ihren Stempel auf und sorgten dafür, dass Königsbrunn den Rückstand, trotz aller Bemühungen, nicht verkürzen konnten. Folgerichtig gingen die Teams beim Stand von 16:12 in die Halbzeit.

Die SG gönnte sich nicht – wie sonst gerne – eine schöpferische Pause nach dem Seitenwechsel. Stattdessen zog das Team weiterhin den auferlegten Matchplan konsequent durch und konnte den BHC auf 18:13 distanzieren. Erneut waren es Feistle und Voit, die eiskalt einnetzten. Mitte der zweiten Halbzeit bemerkte man, dass die Kräfte der Gastgeber nun nach und nach weniger wurden. Daraus resultierte, dass die Tiger in der Defensive immer wieder den berühmten einen Schritt zu spät waren. Mehrere Zeitstrafen waren die logische Konsequenz. Dadurch konnten die Gäste aus einem zwischenzeitlichen 24:16 wieder bis auf 27:24 aufholen und nochmals etwas Spannung in die Partie bringen. Den Sieg ließ sich die SG an diesem Abend jedoch nicht mehr nehmen. Das Spiel endete schließlich mit 29:26 für die SG, die sich damit aktuell auf dem fünften Tabellenplatz positioniert.

Den negativen Schlusspunkt setzte Maximilian Kranz, der sich kurz vor Spielende noch zu einer unfairen Aktion hinreißen ließ. Er wird der Mannschaft daher in den kommenden beiden Spielen aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung stehen.

Am kommenden Wochenende geht es direkt weiter. Die SG reist nach Wittislingen zum Tabellenzweiten. Mit den jüngsten Resultaten im Rücken muss sich das Team jedoch keinesfalls verstecken. Spielbeginn am kommenden Samstag ist um 20 Uhr. (tsv1871-)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Wiedemann, Müller (Tor); Kranz (3), Koppe, Kastner, Erhard (2), Schmölz (1), Walter (4/2), Lindloff (1), Voit (8), Feistle (8), Polz, Schubert (2/1).