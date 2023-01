Schlusslicht produziert Tore am Fließband

Plus Die Handballer des TSV Meitingen gewinnt das Kellerduell in Schwabmünchen mit 45:24.

Nach kurzer Winterpause, die die Meitinger Handballer intensiv genutzt hatten, ging es zum Rückrundenauftakt zu dem Tabellennachbarn TSV Schwabmünchen II, wo die Meitinger Handballer ein wegweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf in der Bezirksliga erwartete. Denn die jungen Lechanrainer von Trainer Christian Michel stecken mitten im Abstiegskampf.