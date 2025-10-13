Was die Gersthofer Handballer verbessern müssen

Am Wochenende empfing die SG 1871 Augsburg/Gersthofen in der heimischen Halle des Gymnasiums den TSV Niederraunau. In einer schnellen und torreichen Partie mussten sich die Gastgeber am Ende mit 34:41 geschlagen geben. Die SG startete konzentriert in die Begegnung und ging durch Fabian Schreiber früh in Führung. In den ersten Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, ehe die Gäste gegen Mitte der ersten Halbzeit etwas Oberwasser bekamen. Zur Pause stand es 17:23 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf etwas deutlicher widerspiegelte, als er tatsächlich war.

Nach dem Seitenwechsel konnte das Team die Vorgaben des Trainerteams nicht umsetzen und der Spielverlauf glich den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte, wodurch es dem TSV Niederraunau möglich war viele einfache Tore und Tormöglichkeiten zu generieren. Selbst ließ man einfache Tore liegen und verpasste es somit immer wieder den Rückstand zu verkürzen. Mit 34 eigenen Treffern präsentierte sich die Offensive in guter Form – an der Abstimmung in der Defensive wird man in den kommenden Trainingseinheiten bei 80 Gegentoren in zwei Spielen weiter feilen müssen.

Die zweite Gersthofer Mannschaft bleibt ungeschlagen

Auch weiterhin bleibt die 2. Mannschaft der SG ungeschlagen und zeigt eine klare Steigerungen zu den vorigen Spielen. Zum Start gestaltete sich die Partei offen, sodass es keinem Team gelang eine klare Führung herauszuspielen. Zwar war die Abwehr der SG recht solide, die Chancenverwertung jedoch ausbaufähig. Gegen Ende des ersten Durchgangs konnten sich die Gastgeber mit einem sieben Tore Vorsprung erstmals absetzen. Mit einem 18:11 ging es in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann sofort mit einigen Toren für die SG, die sich die schläfrige Abwehr der Gegner zu nutzen machte. Taktische Kniffe der Gäste wurden durch den abermals stark aufspielenden Mittespieler der SG, Bastian Koppe, spielerisch gelöst und im linken Rückraum hatten die Gäste kein probates Mittel gegen die Würfe von Ivan Krizanovic. Am ende konnten alle Spieler des Kader Einsatzminuten und Tore für sich und den weiteren Weg der Mannschaft sammeln. (AZ)