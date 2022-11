SG 1871 Augsburg/Gersthofen kommt unter die Räder

Plus Deutliche Auswärtspleite beim TSV Aichach. Die Frauen bleiben auch bei weitester Reise ungeschlagen.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge sind die Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen gewaltig unter die Räder gekommen. Beim groß aufspielenden TSV Aichach unterlagen sie mit 22:35.