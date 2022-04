Handball

09:00 Uhr

Sieben Rote Karten und 43 Zeitstrafen

Plus Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen lässt Disziplin vermissen, bleibt in der Rückrunde ohne Sieg und muss nun ebenso wie der TSV Meitingen in die Abstiegsrunde.

Eigentlich dürfen die Handballer zu dieser Jahreszeit bereits die Beine hochlegen und zurückschauen auf ihre Saison. In diesem Jahr aber sieht das anders aus. Die Runde geht quasi in die Verlängerung in Form einer Aufstiegs- und einer Abstiegsrunde. Aus den beiden Staffeln der Bezirksoberliga ziehen jeweils die ersten drei Teams in die Aufstiegsrunde ein. Sie nehmen dabei die Punkte mit, die sie zuvor in den direkten Duellen erzielt oder verloren haben. Im Laufe der nächsten Wochen werden sie demnach nur noch gegen die drei Teilnehmer aus der jeweils anderen Staffel anzutreten haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen