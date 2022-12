Sieg und Pleite in den Derbys

Während die Herren des TSV Meitingen in Donauwörth verlieren, feiern die Damen Sieg im Landkreisduell gegen Neusäß.

Die Handballdamen des TSV Meitingen schlossen ihr Handballjahr 2022 mit einem 33:25-Heimsieg gegen den TSV Neusäß ab und überwintern auf Platz drei der Bezirksliga Schwaben. Ausreichend erholt von der besinnlichen Weihnachtsfeier am Vortag wollte das junge Team zum Hinrundenabschluss nochmals zeigen, was in ihm steckt. Obwohl man auf der Torhüterinnenposition improvisieren musste, fieberte man höchst motiviert dem Anpfiff entgegen. Vroni Hörmann zeigte jedoch, dass sie nichts verlernt hat.

Von Beginn waren die Meitinger Handballmädels sehr präsent auf der Platte, konnten aber die gefühlte Überlegenheit nicht auf die Ergebnisanzeige übertragen. Durch eine gut agierende Kreisläuferin kam die Neusässer Torjägerin Nadine Langenwalter immer wieder zu sehenswerten Treffern aus dem Rückraum und so blieb es bis zum Spielstand von 10:10 in der 21. Minute ein ausgeglichenes Spiel.

Eine Auszeit musste her. Der Wille den entscheidenden einen Schritt mehr zu machen, Tempo hochhalten, weitermachen und eine Manndeckung gegen Langenwalter brachte den gewünschten Erfolg. Im Angriff lief nun Kim Bartosch richtig heiß. Man mag fast dran zweifeln, ob am Kampfgericht alles richtig eingetragen wurde, aber sie wird sich am Ende des Spiels 17 mal als Torschützin ins Spielprotokoll eingetragen haben und darf mit durchschnittlich 10,7 Toren pro Spiel auf Platz eins der Torschützenliste in der Bezirksliga überwintern. Bis zur Halbzeit gab man die vier Tore Führung nicht mehr her und so ging man mit 17:13 in die Kabine.

Bis zur 45. Minute (25:21) hielten die Gäste kämpferisch dagegen und konnten so eine frühe Entscheidung verhindern.

TSV Meitingen: Hörmann (Tor); Redel (1), Auernhammer (4), Wolf (1), Bartosch (17), C. Kuchenbauer (1), Weixler (3), Prause (3), Riemensperger, E. Kuchenbauer (1), Stegmeir (2).

TSV Neusäß: Hafner (Tor); Kerestes, Kalischko (1), Langenwalter (9/2), Springer (1), Göttlicher (1), Jorde (3), Kleinsteuber (4), Mahle (6/1).

Die Meitinger Herren unterlagen beim VSC Donauwörth mit 23:30. Dabei lagen sie in der ersten Viertelstunde stets in Führung. Beim 7:4 sogar mit drei Treffern. Erst beim 10:9 übernahmen die Hausherren das Kommando und zogen mit acht Treffern in Folge von 12:10 auf 20:10 davon. Davon konnten sich die Meitinger nicht mehr erholen.

TSV Meitingen: Kruchten(Tor); Eberle (1), Lux (1), Heitz, Keller (2), Michel (10/5), Nagler (6), Riedel (1), Großhauser, Nowak (2), Brandmayer.