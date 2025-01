Souveräner Sieg für Gersthofer Handballer

Die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen konnten am Wochenende einen wichtigen Heimsieg in der Bezirksoberliga verbuchen. Gegen die Reserve des TSV Friedberg II setzte sich die SG 1871 in eigener Halle letztlich ungefährdet durch und sicherte sich die dringend benötigten zwei Punkte.

Die Augsburger hatten noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel ging knapp verloren, weshalb die Gastgeber in dieser Partie besonders motiviert antraten. Von Beginn an war der Wille deutlich spürbar, das Ergebnis des Hinrundenduells zu korrigieren. Zwar war die Begegnung spielerisch keine hochklassige, doch die SG 1871 ließ keinen Zweifel aufkommen, wer am Ende das Rennen machen würde. Von Minute eins konnte die SG kontinuierlich Tor um Tor zu einer soliden Halbzeitführung von 15:8 ausbauen, ohne dabei in Rückstand zu kommen.

Ausschlaggebend für den Verlauf der Partie war vor allem die stabile Abwehrarbeit der SG 1871. Gegen die technisch versierte, jedoch körperlich unterlegene Friedberger Mannschaft hielt Augsburg/Gersthofen immer wieder die Räume eng und zwang die Gäste zu schwierigen Würfen. Im Angriff zeigte sich die SG 1871 konsequent und nutzte ihre Chancen effizient aus. Über ein 24:9 Mitte der 2. Halbzeit konnten sich die Gäste bis zum Abpfiff noch ein 30:17 erarbeiten, letztlich war der deutliche Erfolg aber nie gefährdet.

SG 1871 Augsburg/Gersthofen kann sich in der Tabelle absetzen

Mit diesem verdienten Sieg rückt die SG 1871 Augsburg/Gersthofen in der Tabelle wieder etwas nach oben. Für Trainer und Team dürfte damit ein wichtiges Etappenziel erreicht sein, um sich weiter von den unteren Rängen abzusetzen. Bereits am kommenden Spieltag wartet jedoch die nächste Herausforderung gegen die HSG Lauingen/Wittislingen. Im Hinspiel konnte man trotz einer zwei Tore Führung am Ende nur einen einzigen. Mit nach Hause nehmen. Auch dieses Ergebnis aus dem Hinspiel wollen die SG´ler übernächste Woche korrigieren. Das Selbstbewusstsein dürfte dank des souveränen Auftritts gegen Friedberg II spürbar gestärkt sein – und genau diese Sicherheit könnte der SG 1871 im weiteren Saisonverlauf zugutekommen.

Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen hat sich mit diesem Erfolg nicht nur für die Hinspielniederlage revanchiert, sondern auch ein klares Zeichen im Kampf um wichtige Punkte gesetzt.

SG 1871: Kranz M. (2), Rajkovaca, Kastner, Seitz (4), Nachbauer (1), Schmölz, Walter Markus (10/5), Lindloff (4), Kürpik (4), Feistle (3), Kraus (1), Walter Manuel (1), Müller (Tor), Wiedemann (Tor).