TSV Meitingen bezwingt den Spitzenreiter

Plus Die Handball-Frauen des TSV bringen dem TSV Schwabmünchen II die erste Niederlage bei. Männer holen einen Punkt.

Die Handball-Frauen des TSV Meitingen haben in der Bezirksliga für einen Paukenschlag gesorgt. Im Spitzenspiel bezwangen sie den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schwabmünchen II mit 24:21. Damit rückten die Schützlinge von Nicolas Schleicher und Nico Heitz auf Platz zwei vor.