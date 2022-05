Handball

06.05.2022

TSV Meitingen geht auch im Derby leer aus

Plus SG 1871 Augsburg/Gersthofen setzt sich im Handball-Bezirksoberliga-Duell klar durch.

Man muss lange in den Aufzeichnungen zurückblättern, wann sich die Meitinger und die Gersthofer Handballer zuletzt zu einem Punktspiel begegnet sind. In der Abstiegsrunde der Bezirksoberliga trafen nun der TSV Meitingen und die SG 1871 Augsburg/Gersthofen aufeinander. Die Gäste setzten sich dabei mit 30:18 durch. Für den Aufsteiger aus Meitingen, der in der ersten Halbzeit noch gut mithalten konnte, war es die achte Niederlage im achten Spiel. Nach 18 Minuten stand es noch 8:8. Am Ende wurde die Niederlage deutlich und es sieht so aus, als würde es künftig kein Derby mehr geben. Denn der TSV Meitingen wird sein erstes Gastspiel im schwäbischen Oberhaus nach nur einer Spielrunde wieder beenden müssen. (oli)

