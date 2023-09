TSV Meitingen holt Verstärkung aus Donauwörth

Wie die Handball-Teams aus dem Augsburger Land in die neue Saison starten.

Für die Handballer im Landkreis Augsburg fällt am Wochenende der Startschuss in die Saison 2023/24. Wir geben einen Überblick, mit welchen Erwartungen die Mannschaften in die neue Runde gehen.

SG 1871 Augsburg/Gersthofen

Nachdem die SG 1871 Augsburg/ Gersthofen erfolgreichste Spielzeit seit Bestehen absolviert hatte, obwohl sie von zahlreichen Verletzungen arg gebeutelt wurde, kann Trainer Lukas Schmölz nun wieder aus dem Vollen schöpfen. Er hat sogar die Qual der Wahl, welche Spieler er in die Mannschaft beruft. Geschuldet der Tatsache, dass die Trainingszeit ein wenig verkürzt werden musste, wurde jedem Spieler aufgetragen die eigene Fitness im Kraft- und Ausdauerbereich selbst auf Vordermann zu bringen. In den beiden Testspielen konnte das Trainergespann erste Fortschritte erkennen. Die personelle Situation lässt es jedoch wiederum nicht zu, eine zweite Mannschaft zu melden.

Die Spielstärke der Liga schätzt Trainer Schmölz hoch ein, da der TSV Haunstetten II als Absteiger aus der Landesliga Süd und der TSV Bäumenheim als Aufsteiger die Bezirksoberliga Schwaben komplettieren. Laut Schmölz ist in dieser Spielklasse nichts unmöglich und jedes Team hat das Zeug dazu, seine Kontrahenten zu schlagen. Nichtsdestotrotz gibt das Trainerduo Schmölz/Polz eine Platzierung im oberen Mittelfeld als Saisonziel aus.

Ihr erstes Spiel bestreiten die Herren der SG am 16. September um 18 Uhr bei der zweiten Mannschaft des TSV Friedberg.

Erst am 8. Oktober starten die Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit dem Derby beim TSV Neusäß nach dem Aufstieg in die Bezirksliga in die neue Saison. Neben der Verstärkung durch zwei Rückkehrerinnen (Lisa Schröder von der TSG Augsburg und Fabiana Malizia, die nach langer Handballpause wieder zurück ist), steht ein ähnlich großer Kader wie in der letzten Saison zur Verfügung. Aufgrund der Abwesenheit von Torhüterin Lea Linck (Auslandssemester) konnte auch die Position der zweiten Torhüterin mit Marion Spielberger besetzt werden. Mit einer kleinen Bezirksliga mit nur sieben Teams, die sich durch einen kurzfristigen Rückzug des VfL Günzburg II noch weiter verkleinert hat, wird die Aufgabe nicht unbedingt einfacher. Coach Alex Fischer ist jedoch zuversichtlich: „Wir wollen uns gut an das neue Niveau anpassen und haben definitiv den dafür passenden Kader.“

TSV Meitingen

Zum Auftakt der neuen Bezirksoberliga-Saison starten die Damen des TSV Meitingen gleich mit einem Derby gegen den TSV Wertingen (Samstag, 18 Uhr). „Der Plan, letzte Saison freiwillig abzusteigen und mit einer neu formierten Mannschaft wieder nach oben zu kommen, ist aufgegangen“, freut sich Nicolas Schleicher, der die Truppe zusammen mit Nico Heitz trainiert. „Wir haben viel trainiert und neue Abwehrformationen einstudiert.“ Das erklärte Ziel ist der Klassenerhalt. Den Abgang von Torjägerin Kim Bartosch zum TSV Schwabmünchen sollen drei Neuzugänge vom VSC Donauwörth, der seine Mannschaft zurückgezogen hat, kompensieren. Neu im Team sind die Ungarin Renata Szuecsi, Anita Espach und Melanie Glashauser.

Die Meitinger Herren starten am Samstag um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen den VfL Günzburg II in der Bezirksliga Gruppe B. Das Team von Neu-Coach Imre Pardi, der von den Damen des VSC Donauwörth gekommen ist, bestreitet den Abschluss eine Saisoneröffnungsfestes, das bereits am Mittag in der Ballspielhalle beginnt.

TSV Neusäß

Erst am 23. September ist die lange Sommerpause für die Teams des TSV Neusäß vorbei. Dann wird die neue Saison 2023/24 mit einer großen Feier eröffnet. Neben der Saisoneröffnung feiern die Handballer das 75-jährige Jubiläum ihrer Abteilung. Den sportlichen Anfang macht an diesem Tag die neu gegründete männliche A-Jugend, die um 12 Uhr auf den TSV Wertingen trifft. Nach dem Spiel wird das traditionelle Familienfoto der Handball-Abteilung geschossen und ein neues Mitglied in die „Hall of Fame“, die letztes Jahr für besonders engagierte ehemalige Funktionäre gegründet wurde, aufgenommen. Ein weiterer Programmpunkt soll ein Siebenmeter-Werfen für regionale Politiker sein. Um 16 Uhr spielt die weibliche C-Jugend gegen den TSV Aichach. Danach empfangen die Damen, bei den die verletzungsbedingt ausgefallenen Nadine Langenwalter wieder zurückkehrt. um 18 Uhr die zweite Garde aus Aichach, Aufsteiger aus der Bezirksklasse, bevor bei den Herren zur Primetime um 20 Uhr der TSV Dinkelscherben zu Gast sein wird.

Für alle, die auch mal selber ihre Wurfkünste testen möchten, wird eine Wurfmessanlage aufgebaut sein. Außerdem ist den ganzen Tag über für Speis und Trank gesorgt. „Auslaufen“ lassen die Handballer das Fest-Wochenende dann am Sonntag, 24. September, beim ersten Neusässer Volkslauf.