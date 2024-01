TSV Meitingen steht sich selbst im Weg

Plus Warum die Handballer des TSV Meitingen im Endspurt noch eine bittere Niederlage kassiert haben.

Nach der knappen Hinspiel-Niederlage gegen die Friedberger Bayernliga Reserve hatten sich die Meitinger Handballer einiges vorgenommen und wollten die enorm wichtigen zwei Punkte mit in die Aufstiegsrunde nehmen.

Den besseren Start erwischten die Friedberger und führten schnell mit 0:2, bis zu der 10. Minute bauten sie ihre Führung auf 4:8 aus. Der Meitinger Trainer stellte die Abwehr um und Neuzugang Reinhard Benjamin zwischen die Pfosten. Dieser vernagelte das Tor regelrecht. Dadurch keimte die Meitinger Hoffnung wieder auf. Die Lechanrainer kämpften sich auf 10:11 heran. Einige Friedberger kamen mit dieser Aufholjagd nicht zu recht und erlaubten sich Unsportlichkeiten. Diese hätten mit drei Roten Karten, wenn nicht sogar mit einer blauen Karte bestraft werden müssen, doch die Schiedsrichterin gab keinen einzigen Platzverweis. Die Gastgeber spielten unbeeindruckt weiter und glichen zur Pause zum 16:16 aus.