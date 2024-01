Handball

16.01.2024

„Unser Weg ist noch nicht zu Ende“

Plus Die Handball-Europameisterschaft zieht alle in ihren Bann. Wie Alex Fischer, der Trainer der Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen, das Auftreten der deutschen Nationalmannschaft und seiner Truppe beurteilt.

Von Oliver Reiser

Die Handball-Europameisterschaft zieht gerade alle in ihren Bann. Mit den beiden Auftaktsiegen hat die deutsche Nationalmannschaft eine wahre Euphoriewelle ausgelöst. „Die Schweiz und Nordmazedonien waren zwar noch nicht die Creme de la Creme, aber auch gegen diese Mannschaft muss man erst einmal so souverän auftreten“, sagt Alex Fischer. Der 52-Jährige ist Trainer der Damenmannschaft der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen, die am vergangenen Freitag komplett in der Münchner Olympiahalle war und die Spiele Island gegen Serbien und Ungarn gegen Montenegro verfolgt hat. Fischer selbst war nicht dabei. „Ich musste arbeiten“, sagt der Einkaufsleiter eines Großlabors, „aber es muss ein super Erlebnis für alle Beteiligten gewesen sein.“

Die Frauenmannschaft und einige Herren der SG 1871 Augsburg/Gersthofen verfolgte in der Münchner Olympiahalle die Spiele der Handball-Europameisterschaft zwischen Island und Serbien sowie Ungarn und Montenegro.Fotos: SG 1871 Augsburg/Gersthofen, Andreas LodeDie Frauenmannschaft und einige Herren der SG 1871 Augsburg/Gersthofen verfolgte in der Münchner Olympiahalle die Spiele der Handball-Europameisterschaft zwischen Island und Serbien sowie Ungarn und Montenegro.Fotos: SG 1871 Augsburg/Gersthofen, Andreas Lode Foto: x

Er selbst hat bisher natürlich alle Spiele der deutschen Mannschaft verfolgt, die im öffentlich rechtlichen Fernsehen übertragen werden, hat sich aber auch ein Abo für andere interessante Spiele geleistet. Was ihm gefällt, ist unter anderem, dass die Schiedsrichter nicht mehr so kleinlich pfeifen. Das macht die Spiele interessanter und besser anzusehen. „Die Mischung aus Alt und Jung gefällt mir“, sagt Alex Fischer über die Truppe von Bundestrainer Alfred Gislasson. „Die jungen Spieler aus der U21-Weltmeistermannschaft haben einen guten Wurf und ein gutes Tempo. Dass sie manchmal noch wilde Sachen machen, liegt in der Natur der Sache“, lacht Fischer.

