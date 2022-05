Wenn der Schiedsrichter der Star ist

Plus Mit 81 Jahren pfeift Hermann Schwenger aus Diedorf noch immer Spiele der Handball-Bezirksoberliga. Zuletzt musste er sogar alleine ran und erhielt hinterher viel Applaus.

Das Endergebnis von 29:29 zwischen dem TSV Aichach und dem TSV Haunstetten II in der Aufstiegsrunde der Handball-Bezirksoberliga lässt auf ein heißes Match schließen. „War ein Superspiel, war schön anzuschauen“, zeigte sich Aichachs Spielertrainer Stefan Knittl mehr als angetan. Ausdrücklich schloss er dabei die Schiedsrichterleistung mit ein, denn der Unparteiische Hermann Schwenger behielt einen kühlen Kopf. Und das mit sage und schreibe 81 Jahren!