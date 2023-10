Handball

10.10.2023

Wenn Gersthoferinnen für Ungarn spielen

Die weiblichen D-Jugend der SG 1871 Augsburg/Gersthofen ist bei der Mini-EM des Bayerischen Handballverbandes in die Hauptrunde eingezogen.Foto: SG 1871 Augsburg/Gersthofen

Plus Die weibliche Handball-D-Jugend der SG 1871 Augsburg/Gersthofen erreicht bei der Mini-Weltmeisterschaft die Hauptrunde.

Anfang 2024 ist es endlich soweit - die Handball-Europameisterschaft der Männer im eigenen Land steht vor der Türe. Ehe sich Deutschlands Handballhallen wieder füllen und viele handballbegeisterte Menschen nach München, Berlin und viele weitere Städte reisen, um hochklassigen Handball zu sehen, hat sich der Bayerische Handball-Verband erneut für die Durchführung einer tollen Aktion entschieden: der Mini-Europameisterschaft. Das Ziel: das Finale in der Olympiahalle München. Welches kleine (oder große) Handballherz schlägt da nicht höher?

Auch Amela Ahmetovic und Anne Päckert, Trainerinnen der weiblichen D-Jugend der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen, entschieden sich für eine Teilnahme. Die Mädchen kämpfen in Schwaben höchster Spielklasse, der Bezirksoberliga, um einen guten Platz. „Ich finde es eine super Initiative vom BHV und natürlich sollen möglichst viele Kids auch in die Stadien gehen und sich diese Spektakel ansehen“, so Anne Päckert. Über die Anmeldungen freuten sich die Mädchen enorm und auch die Auslosung der Länder wurde gespannt auf dem Instagram-kanal des BHV verfolgt. Keine Geringeren als Weltmeister und BHV-Marketingchef Dominik Klein und seine Frau Isabell zogen die Lose. Die Wahl fiel bei der Gersthofer D-Jugend auf Ungarn. Damit waren die Weichen für die Vorrunde in der Gruppe C gestellt. Gespielt wurde gegen Island (ASV Dachau), Montenegro (VfL Günzburg) und Serbien (TSV Schwabmünchen).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

