Gersthofer Handballer unterliegen Bobingen

Auch auswärts beim TSV Bobingen kann die SG 1871 Augsburg/ Gersthofen nicht punkten. Man könnte annehmen, dass die Spielphilosophie der Herren der SG eindeutig vom Üblichen abweicht. Den erstens werden Spiel für Spiel die Gegner bereits zu Beginn eingeladen einen komfortablen Vorsprung zu erzielen, gefolgt von einer spektakulären Aufholjagt, ehe diese abrupt durch eine längere Unterzahlsituation unterbrochen wird und dem Gegner die Möglichkeit gibt sich wieder absetzen zu können. Und dies wiederkehrend Halbzeit für Halbzeit.

Der Spielbericht gegen den TSV Bobingen würde sich im Detail genau so lesen. Der, der Vorwoche und vieler Spiele davor ebenso. Es scheint, dass die Spieler der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen immer erst ein bisschen in Bedrängnis kommen müssen, um die PS auf die Platte zu bringen, ehe man leider überdreht und erst mal abkühlen muss.

Für die ausstehende Saison sollte das Ziel sein dieses Muster zu brechen, um sich am Ende auch mal belohnen zu können. Hierfür hat man nun zwei volle Trainingswochen Zeit, ehe am 8. März die Auswärtspartie beim TSV Schwabmünchen ansteht.

SG 1871: Wiedemann (Tor), Müller (Tor), Kranz (1), Kastner, Erhard, Seitz (1), Walter Markus (2), Lindloff (6), Feistle (4), Kielburg (2), Polz (8/5), Kraus (1), Walter Manuel (4), Schwemmreiter

SG-Damen verlieren gegen Schwabmünchen

Am Samstagabend standen die SG-Damen in eigener Halle den Schwabmünchnerinnen gegenüber. Dem Team gelang es nicht, genug dagegenzuhalten und man musste zwei Punkte hergeben. Es war ein weiteres Spiel mit kleinem Kader – die Kämpferinnen der SG-Ladies, die tapfer die Stellung halten, mussten erneut alle Kräfte zusammennehmen, um sämtliche Ausfälle in der Mannschaft auszugleichen. Der Stimmung im Team merkte man diese Tatsache vorerst nicht an, doch nach Anpfiff der Partie fanden die Gastgeberinnen nicht wirklich ins Spiel und ließen die Schwabmünchnerinnen in ihrem schnellen Spiel gut aussehen und sich stets mit bis zu drei Toren absetzen. Besonders schade war, dass unsere Damen sich für gute Abwehrleistungen im Angriff nicht belohnten, sondern sehr schnell den Abschluss suchten, der häufig in die Hände der Torhüterin oder am Tor vorbei erfolgte. So war es notwendig, immer wieder schnell in die Abwehr zurückzukehren, was wahnsinnig viel Kraft und Ausdauer kostete.

Die Trefferquote der Siebenmeter-Würfe war super und auch gelang es der Heimmannschaft, einige schöne Rückraumwürfe zu verwandeln, von den Außenpositionen abzuschließen und ab und an die Kreisspielerinnen zu sehen. Doch leider legten die Gäste mit ihren vielen Auswechslerinnen ein hohes Tempo an den Tag, mit dem man nur schwer mithalten konnte. Zu unserem Glück passierten dem TSV Schwabmünchen auch viele technische Fehler und auch unsere zwei Torfrauen erkämpften einige wichtige Bälle.

In der zweiten Halbzeit und vor allem im letztem Spieldrittel ging nochmal ein Ruck durch das Team. Die Abwehr schob zuverlässiger und stand stabiler, im Angriff traute man sich mehr. Diesen Schalter gilt es beim nächsten Mal früher umzulegen. (AZ)

SG 1871: Kotas, Linck (Tor), Linke (3), Schmidtmann (2), Karacic (2), Dobberstein (2), Birk (1), Ahmetovic (2), Schröder (11), Schmatkow (3)