Zwei Rote Karten kassiert, fünf Tore Vorsprung verspielt

Plus Die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen schwächen sich durch zwei Rote Karten und versieben einen Siebenmeter. Frauen starten wieder durch.

Gegen den TSV Aichach hatten die Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel in Aichach setzte es eine herbe 35:22-Klatsche. Diesmal gab es ein 26:26-Unentschieden.