„Hobby Horsing“ auf dem Thierhaupter Reitturnier

Auf dem Breitensport-Reitturnier in Thierhaupten wurde auf der Reitanlage Meir bei 19 Prüfungen ein breites Angebot für Kinder, Jugendliche, Turniereinsteiger und aufstrebende Reitsportler und Reitsportlerinnen angeboten. Am vergangenen Wochenende gehörte dazu neben den klassischen Reitdisziplinen auch eine Premiere auf dem Thierhaupter Reitturnier. Die Trendsportart „Hobby Horsing“ fand einen Platz im Programm. Bei Dressur-, Reiter- und Springwettbewerben, sowie Prüfungen LPO in Dressur Klasse E und A* und Springen Klasse E konnten sich die Teilnehmenden messen. Auch der angegliederte Dressur-WB und Einsteiger-Stil-Spring-WB als „Bayerischer FRB-Nachwuchsjugendcup“ des Schwäbischen Jugendförderprogramms sorgte für Unterhaltung.

Angehende Reiter und Reiterinnen messen sich in Dressurprüfungen

Los ging es am Freitag mit der Dressurprüfung der Kl. A*. Dabei erzielte die 13-jährige Lina Schwab vom Thierhaupter Reitverein den vierten Platz. Den anschließenden Dressurreiter-WB gewann Hanna Dorns aus Aichach. Den Reiter-WB-Schritt-Trab-Galopp entschied Alleen Kranzberger von den Pferdefreunden Dachau für sich.

Am Samstag startete der Turniertag mit der Dressurprüfung LPO-Kl. E, bei der sich Emma Sing vom RFV-Donauwörth-Mertingen die goldene Schleife sicherte. Beim Reiter-WB Schritt-Trab traten im Anschluss zwei Gruppen an. Leni Weinholf aus Gessertshausen lag in der ersten Gruppe ganz vorn, während in Gruppe zwei Viktoria Fuhrer aus Westendorf gewann. Beim anschließenden Dressur-WB holte Emma Sing ihre zweite Siegerschleife des Tages.

„Hobby Horsing“ gibt Debüt bei Thierhaupter Reitturnier

In diesem Jahr wagte sich der Reitsportverein an die neue Disziplin „Hobby Horsing“. Bei dieser Trendsportart stellen die Teilnehmenden mit einem Steckenpferd Elemente aus dem Pferdesport, Dressur- oder Springreiten nach. Turnierleiterin Hildegard Steiner sieht „Hobby Horsing“ als erste Stufe hin zum Nachwuchs im Reitsport, weshalb auch diese Disziplin beim Jugendturnier eingeführt wurde.

Im Dressurviereck siegte Anna Pfefferer auf ihrem Steckenpferd Lanzelott, jedoch standen in dieser Disziplin Spiel, Spaß und Kreativität im Vordergrund. Im anschließenden „Allround-Präzisionsparcour“ siegte Alleen Kranzberger. Nach der Mittagspause gewannn Alexandra Lorz vom RFV Donauwörth-Mertingen im Springreiter-WB. Den folgenden Einsteiger Stilspring-WB entschied Marie Albrecht für sich. Weiter ging es am Sonntagmorgen mit einem Springstil-WB mit 80cm Höhe, welchen Joana Gsell vom SV Holzheim für sich entschied. Beim darauffolgenden Einsteiger-Stil-Spring-WB sicherte sich Malie Stefanik vom RFV Donauwörth-Meitingen den ersten Platz. Die Stilprüfung Klasse E gewann Theresa Graf vom PSV Unterbeuern.

Auch Kinder erhalten ihren Auftritt

Beim „Hobby Horsing Kinder“ traten 23 Teilnehmende auf einem Hobby Horsing Parcours gegeneinander an. Alina Ehinger aus Gablingen erhielt für ihre Leistung auf Steckenpferd Vinzenz die goldene Schleife. Im Pony-Führzügel-WB erhielten die Kleinsten ihren Auftritt beim Thierhaupter-Reitturnier. Hier durften sich Alessa Wolf aus Steinheim, Leonie-Marie Günther und Louisa Lotta Günther aus Prügen über goldene Schleifen freuen. Den Abschluss des Turniers bildete die LPO-Springprüfung der Klasse E. Am besten meisterte Nisa Akkurt vom RFV Donauwörth-Mertingen den Parcours. (hils)