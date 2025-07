Jugendfußball-Finals: Endspiele so heiß, wie das Wetter

Genauso heiß wie das Wetter, waren auch die Spiele um den Landkreispokal der Junioren, die in Thierhaupten ausgetragen wurden. Die über den Tag verteilten zirka 600 Zuschauer konnten tolle Spiele und fünf verschiedene Sieger erleben. Zweimal gab es ein Endspiel TSV Meitingen - TSV Königsbrunn, zweimal stand auch die SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach im Finale.

Bei der E-Jugend fielen im Spiel um Platz drei zwölf Tore. Am Ende konnte sich der TSV Zusmarshausen gegen den TSV Neusäß mit 8:4 durchsetzen. Im Finale lieferten sich die TSG Stadtbergen und der TSV Königsbrunn ein spannendes Spiel, in dem die Führung ständig wechselte. Am Ende stand es 4:4. Es musste also das Achtmeterschießen entscheiden. Hier hatte die TSG Stadtbergen und das routinierte Betreuerduo Roger Kindler/Berat Breca mit 10:9 leicht die Nase vorne und gewann somit den Landkreismeistertitel.

Die D-Junioren der TSG Stadtbergen unter der Leitung des Trainerduos Roger Kindler/Berat Breca holte den Pokal. Foto: Michael Reißner

Bei den D-Junioren ging es genauso spannend weiter. Im kleinen Finale siegte der TSV Diedorf gegen den TSV Gersthofen mit 1:0. Im Endspiel hatte dann der TSV Königsbrunn gegen den TSV Meitingen vor zirka 150 Zuschauern das bessere Ende für sich. Nach dem 1:0 entwickelte sich auch hier ein spannendes Spiel. Erst als in der Nachspielzeit der TSV Meitingen noch etwas riskierte, konnte der TSV Königsbrunn das entscheidende 2:0 erzielen und sicherte sich somit den Landkreistitel.

Bei den C-Junioren siegte der TSV Meitingen. Foto: Michael Reißner

Bei der C-Jugend führte die JFG Schmuttertal im kleinen Finale gegen die JFG Singoldtal schon mit 2:0, fühlten sich dann aber wohl zu sicher. Mit einem Doppelschlag konnten die Singoldtaler ausgleichen. Am Ende stand es 3:3 und somit musste auch hier ein Elfmeterschießen entscheiden. Hier behielt die JFG Schmuttertal am Ende mit 8:6 die Oberhand. Im Finale trafen dann wie bei der D-Jugend der TSV Meitingen und der TSV Königsbrunn aufeinander. Vor über 100 Zuschauern zeigten beide, dass sie den Titel wollten. Trotz zweimaligem Rückstand konnte der TSV Meitingen in der zweiten Halbzeit das Spiel mit drei Toren innerhlab von drei Minuten mit 4:2 zu seinen Gunsten entscheiden.

Nach Aufstieg in die Bezirksoberliga Pokal geholt

Im letzten Spiel des Tages setzte sich bei den B-Junioren der SV Cosmos Aystetten gegen die (SG) Dinkelscherben/Horgau/Auerbach mit 3:2 durch. Die Aystetter B-Junioren, die im Sommer 2024 als komplette C-Jugend des TSV Gersthofen um Trainer Rolf Heinrich zum SV Cosmos übergesiedelt ist, haben damit einen Hattrick geschafft. Nach der Meisterschaft in der Hauptrunde 4 hat man es als einzige Mannschaft des Jahrgangs 2009 geschafft, sich in der Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga gegen Teams des Jahrgangs 2008 durchzusetzen. Damit haben sie sich die Nachwuchs-Cosmonauten gegen körperlich weit überlegene Gegner das direkte Spielrecht in der BOL erwirkt. Was bemerkenswert ist, mit solch einem kleinen Kader und dazu als jüngerer Jahrgang sich gegen körperlich doch teils weit überlegene Gegner so durchzusetzen. Zuletzt hat man nun auch noch den Landkreispokal geholt.

Im Finale der B-Junioren setzte sich der SV Cosmos Aystetten (blaue Trikots) gegen die SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach durch. Foto: Andreas Lode

„Wir haben motivierte Spieler aus der Kreisklasse und Gruppe geholt und haben dafür sehr starke Spieler abgegeben. Mir war der Charakter zunächst wichtiger als das sportliche Können“, schwärmt Trainer Rolf Heinrich von seinen Jungs: „Viele der Neuzugänge haben sich super entwickelt und die Erwartungen mehr als übertroffen.“ Herausragender Akteur sei Luis Gruber gewesen, der einzige aus dem Jahrgang 2008, der in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen hat. „Er könnte Bayernliga spielen und hat sich dennoch mit der Kreisliga voll identifiziert“, sagt Heinrich über den Spieler. „Viel wichtiger als der sportliche Teil ist mir aber der charakterliche. Er hat die Mannschaft geführt, hat sich gequält und spielt seit Wochen mit Schmerzen.“

Noah Hagner und Emmanuel Seibold von der A-Jugend der SG Dinkelscherben/Auerbach/Horgau jubeln, Andreas Dorer und Michael Gaßner von der SG Ustersbach sind geknickt. Foto: Andreas Lode

Schaulaufen der Nachwuchsasse

Was der SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach bei den B-Junioren versagt blieb, gelang der SG Dinkelscherben/Auerbach/Horgau bei den A-Junioren. Sie gewannen ein packendes Pokalfinale der ältesten Altersklasse vor fast 300 Zuschauern gegen die (SG) Ustersbach mit 6:4. In der 7. Minute traf Raffael Vogg zum 1:0 für die SG Dinkel/Auerbach/Horgau. Kurz vor der Halbzeitpause konnte die SG Ustersbach (bestehend aus Ihren Partnervereinen Anhausen, Gessertshausen, Margertshausen und Fischach) das Spiel durch zwei Treffer von Valentin Maurer und Andreas Dorer zu ihren Gunsten wenden. Nach der Halbzeitansprache von Trainer Thomas Wagner kam die SG aus Dinkel/Auerbach/Horgau durch Ibrahim Camara 2:2. In der 60. und 71. Minute konnte Emanuel Seibold die Partie wieder zu Gunsten der Dinkelscherber SG drehen. Danach dachten viele der mitgereisten Fans, dass sie nun den Sieg in der Tasche hatten, doch in der 72. Minute konnte Ustersbach durch Valentin Maurer wieder verkürzen. Kapitän Vincent Zott sorgte jedoch mit dem 5:3 wieder für Erleichterung bei seinen Farben. Als Roland Ammann kurz vor Schluss auf 6:3 erhöhte, war der Bann dann gebrochen. Den Endstand zum 6:4 stellte der dreifache Torschütze Valentin Maurer her. (cqu)

Die SG Dinkelscherben/Auerbach/Horgau feiert den Pokalsieg bei den A-Junioren. Foto: Andreas Lode