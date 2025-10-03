TSV Gersthofen will auf der Überholspur bleiben

Der TSV Gersthofen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter auf der Überholspur. Im Nachholspiel gegen Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim feierten die Schützlinge von Trainer Ajet Abazi einen 3:2-Sieg. „Ich bin sehr froh, dass wir unsere Serie auch im sechsten Spiel halten konnten“, zeigte sich der Coach mit dem Ergebnis, aber nicht unbedingt mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden: „Das war kein schöner Fußball sondern über 90 Minuten ein Kampfspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht gut angestellt.“

Führungstreffer nach 66 Sekunden

Das Beste aus Gersthofer Sicht waren in diesem Abschnitt die ersten 66 Sekunden. Nach einem weiten Ball von Adnan Muminovic luchste Fabian Bühler seinem Gegenspieler den Ball ab, fackelte nicht lange und versenkte das Leder zum 1:0 im langen Eck. Doch damit war das Feuerwerk schon abgebrannt. Im weiteren Spielverlauf ließ man den tief stehenden Gästen viel zu viel Spielraum. Das nutzte der Aufsteiger in der 36. Minute durch Vincent Porombka zum 1:1. Schon im Gegenzug schien sich wieder alles zum Guten zu wenden, als Lucas Möller Jermaine Meilinger von den Beinen holte. Doch TSV-Kapitän Aivin Emini nagelte das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus ans Lattenkreuz (37.). „Wir haben den Ausgleich gegen einen immer stärker werdenden Gegner erbettelt“, zeigte sich Abazi sichtlich unzufrieden und reagierte zur Pause mit einem Dreifachwechsel.

Das sollte sich schon nach wenigen Sekunden auszahlen. Fabian Bühler setzte sich unwiderstehlich auf der linken Seite durch, seine scharfe Hereingabe bugsierte Paul Plach zum 2:1 ins eigene Tor. Wieder waren gerade mal 66 Sekunden gespielt. Joshofen steckte nicht auf und deutete an, warum man zuletzt den TSV Zusmarshausen mit 5:1 vom Platz gefegt hatte. Lucas Möller zirkelte einen Freistoß drüber (65.) und scheiterte an TSV-Torhüter Daniel Brexel, der kurzfristig für den beruflich verhinderten Julian Lippmann einspringen musste (70.). Die endgültige Entscheidung schien gefallen, als der eingewechselte Robin Widmann mit Aivin Emini Doppelpass spielte und der TSV-Kapitän zum 3:1 vollstreckte (71.). In der 80. Minute traf Jermaine Meilinger nur den Pfosten, so dass die Gäste durch Julian Sager nochmals zum 3:2-Anschlusstreffer kamen (85.). „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, war nicht nur Ajet Abazi froh, als der Schlusspfiff ertönte.

Am Sonntag geht es für den TSV Gersthofen nun beim nächsten Aufsteiger weiter. „Das wird nicht lustig. Wir müssen erneut den Kampf annehmen“, sagt Ajet Abazi vor dem Gastspiel beim FC Maihingen. Nachdem man aus den letzten sechs Spielen mit fünf Siegen und einem Unentschieden 16 Punkte geholt hat, will man weiter auf der Überholspur bleiben.

Für den TSV Gersthofen war es der vierte Heimsieg in Folge. Davon kann der TSV Meitingen nur träumen. Die Lechtaler mussten beim 0:1 gegen den FC Horgau die dritte Heimpleite in Serie einstecken. „Es ist wie verhext. Auswärts sind wir top, zuhause flop“, sagt Trainer Andreas Wessig. „Die Analyse hat ergeben, dass wir auf fremden Plätzen eher defensiv auftreten. Das liegt uns besser“, gibt Wessig vor dem Spiel beim VfR Neuburg (Samstag, 15 Uhr) die Marschrichtung vor und zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass man auswärts weiter ungeschlagen bleibt. „Aber verlassen sollte man sich nicht darauf.“ Neben Andreas Kronthaler und Eric Fritsch fehlen auch Daniel Deppner (Entzündung) und Alexander Heider (Rippenprellung).

Icon vergrößern Keeper Felix Häberl und Lukas Raunft waren beim 1:0-Sieg des FC Horgau in Meitingen die Erfolgsgaranten. Foto: Karin Tautz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Keeper Felix Häberl und Lukas Raunft waren beim 1:0-Sieg des FC Horgau in Meitingen die Erfolgsgaranten. Foto: Karin Tautz

Horgauer Gefüge ist geschlossener geworden

Mit 16 Punkten hat der FC Horgau, von vielen als potenzieller Absteiger apostrophiert, die Erwartungen bisher übertroffen. „Die drei Punkte tun uns gut“, freute sich Franz Stroh, einer der beiden Trainer, nach dem 1:0-Erfolg in Meitingen, den Torhüter Felix Häberl per Elfmeter herausgeschossen hatte. „Wir haben mit Leidenschaft gespielt, wahnsinnig viel investiert und waren super diszipliniert“, blickt Stroh zurück und gleichzeitig voraus: „Das Gefüge ist trotz der vielen Abgänge geschlossener geworden“, lobt er vor allem Neuzugang Lukas Raunft. „Jeder geht an seine Grenzen. Das wird auch gegen den Tabellenführer notwendig sein. Wir wreden auf unserem großen Platz jeden Quadratmeter beackern“, verspricht er dem TSV Haunstetten einen heißen Tanz. Sorgenkind ist derzeit Christian Herr. „Er hat in Meitingen nach einem heftigen Zweikampf das Knie in den Rücken bekommen und fällt mit Bandscheibenproblemen aus“, bedauert Franz Stroh den Ausfall: „Er ist richtig reingewachsen.“

Icon vergrößern Daniel Michl (Mitte) und der TSV Zusmarshausen gingen zuletzt bei der SpVgg Joshofen-Bergheim unter. Foto: Daniel Worsch Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Daniel Michl (Mitte) und der TSV Zusmarshausen gingen zuletzt bei der SpVgg Joshofen-Bergheim unter. Foto: Daniel Worsch

„Mit dem Hintern wackeln reicht nicht“

Die personelle Situation mit über zehn fehlenden Spielern könne man nicht ändern - aber die Einstellung. Lukas Drechsler, der Spielertrainer des TSV Zusmarshausen, geht mit seiner Truppe nach der 1:5-Klatsche in Joshofen hart ins Gericht. „Das war bescheiden bis peinlich. Wir haben gedacht, dass es auf dem engen Kunstrasen reicht, ein bisschen mit dem Hintern zu wackeln. Dabei hat uns der Gegner n den Zweikämpfen aufgefressen“, fordert er im Spiel beim FC Gundelfingen II Wiedergutmachung. „Es geht in dieser Liga nur über den Kampf!“

Für den TSV Dinkelscherben ist das Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II fast schon so etwas wie ein Kellerduell. Vier Punkte trenne die Lila-Weißen vom Gegner, der den ersten Relegationsplatz einnimmt. Um die eigene Ausgangslage zu verbessern, fordert Trainer Stefan Kauer volle Einsatzbereitschaft: „Wir müssen die läuferischen und kämpferischen Tugenden zeigen, die uns als TSV Dinkelscherben auszeichnen.“