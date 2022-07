Neue Gesichter beim FC Horgau

Plus Trotz eines 1:0-Auftaktsieg wird es bei den Kleeblättern Veränderungen geben. Auch auf der Trainerbank vollzieht sich ein sanfter Wechsel.

Seit fast 15 Jahren ist Franz Stroh Trainer beim FC Horgau. Mittlerweile kann der 39-Jährige seine Rasselbande auch schon mal allein lassen. Dann übernimmt sein derzeitiger Co-Trainer Manuel Schmid, der spätestens nach dieser Saison sein Erbe antreten soll. Zuletzt hat der 31-Jährige mit der ersatzgeschwächten Mannschaft der Kleeblätter zum Auftakt beim TSV Wertingen mit einem 1:0-Sieg alle drei Punkte geholt. „Und das war nicht auf Glück zurückzuführen“, stellte Stroh seinem Partner ein hervorragendes Zeugnis aus: „Er hat alles richtig gemacht.“