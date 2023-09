Drei Titel und ein spektakulärer Sturz

Plus Die Gebrüder Stimpfle ziehen beim Weltcup-Finale in Spanien nochmals alle Register und präsentieren vor begeisterten Zuschauern die ganze Bandbreite ihres Sports.

Zum vierten Mal in dieser Saison waren die Stimpfle-Brüder von der RSG Wertachtal wieder unterwegs nach Spanien – dieses Mal nach Oviedo. Neben dem Weltcup-Finale war noch der dritte Titel beim Inline-Riesenslalom auf europäischer Ebene zu vergeben.

Beim längsten Riesenslalom im Jahr waren die Läufe perfekt gesteckt und für eine Europameisterschaft sehr anspruchsvoll. Francis Stimpfle, der ja als einer der Geheimfavoriten an den Start gegangen ist, war nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Platz und lag damit knapp vor dem amtierenden Weltmeister Luca Göckler aus Deutschland.