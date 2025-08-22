Icon Menü
Inline-EM in Spanien: Stadtbergen ganz stark

Inline-Sport

Triple perfekt: Statdbergen dominiert beim EM in Spanien

Bei der Inline-Alpin-Europameisterschaft im nordspanischen Villablino räumt die DJK RG Wertachtal mächtig ab. Ein Routinier ist das Maß aller Dinge.
    Patrick Stimpfle von der DJK RG Wertachtal unterstrich bei der EM in Spanien, dass er zu den besten Inline-Alpine-Fahrern der Welt gehört.
    Patrick Stimpfle von der DJK RG Wertachtal unterstrich bei der EM in Spanien, dass er zu den besten Inline-Alpine-Fahrern der Welt gehört. Foto: Volker Sing

    Was für ein Wochenende für das Inline-Team der DJK RG Wertachtal bei der Inline-Alpin-Europameisterschaft im nordspanischen Villablino. Die Stadtberger holten nicht nur Medaillen.

    Gleich zum Auftakt setzte Noah Sing ein Ausrufezeichen. Mit Präzision und kühlem Kopf raste er durch die tückischen Slalom-Tore – und ließ die internationale Konkurrenz hinter sich. Am Ende stand er ganz oben. Das nächste Kapitel schrieb Jaro Nosek. Im spektakulären Parallelslalom – Mann gegen Mann, Tor um Tor – bewies er Nervenstärke, Explosivität und Willenskraft. Vor 4500 Zuschauenden kämpfte er sich ins Finale und krönte sich zum Europameister.

    Was die jungen Wilden begannen, vollendete der Routinier: Patrick Stimpfle. In der Master-Klasse war er das Maß aller Dinge. Slalom, Riesenslalom, Parallelslalom – drei Starts, drei Siege. Auch Francis Stimpfle überzeugte mit Konstanz. In allen Rennen kämpfte er sich unter die Top zehn. (AZ)

