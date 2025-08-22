Triple perfekt: Statdbergen dominiert beim EM in Spanien

Was für ein Wochenende für das Inline-Team der DJK RG Wertachtal bei der Inline-Alpin-Europameisterschaft im nordspanischen Villablino. Die Stadtberger holten nicht nur Medaillen.
Gleich zum Auftakt setzte Noah Sing ein Ausrufezeichen. Mit Präzision und kühlem Kopf raste er durch die tückischen Slalom-Tore – und ließ die internationale Konkurrenz hinter sich. Am Ende stand er ganz oben. Das nächste Kapitel schrieb Jaro Nosek. Im spektakulären Parallelslalom – Mann gegen Mann, Tor um Tor – bewies er Nervenstärke, Explosivität und Willenskraft. Vor 4500 Zuschauenden kämpfte er sich ins Finale und krönte sich zum Europameister.
Was die jungen Wilden begannen, vollendete der Routinier: Patrick Stimpfle. In der Master-Klasse war er das Maß aller Dinge. Slalom, Riesenslalom, Parallelslalom – drei Starts, drei Siege. Auch Francis Stimpfle überzeugte mit Konstanz. In allen Rennen kämpfte er sich unter die Top zehn. (AZ)
