Erfolgreiches Wochenende für DJK Wertachtal

Ein packendes Sportwochenende erlebten die Athleten der DJK RG Wertachtal bei den Deutschen Meisterschaften im Inline-Riesenslalom und Slalom. Die neuen Regeln, nach denen alle Fahrer direkt gegeneinander antreten müssen, sowie die wechselhaften Wetterbedingungen zwischen Regen und Sonnenschein stellten alle Teilnehmer vor große Herausforderungen. Doch die Sportlerinnen und Sportler der DJK zeigten starke Leistungen und bewiesen einmal mehr ihre internationale Klasse.

Allen voran überzeugte Patrick Stimpfle. Nach zwei starken Durchgängen belegte er Gesamtplatz zwei und sicherte sich damit den deutschen Meistertitel bei den Masters. Nur Weltcupsieger Jörg Bertsch war an diesem Tag schneller. Direkt dahinter landete sein Vereins- und Nationalteamkollege Noah Sing, Zweiter im Riesenslalom-Gesamtweltcup, der nur um winzige zwei Hundertstel Sekunden zurücklag. Sing selbst kann auf eine herausragende Saison zurückblicken, in der er den Gesamtweltcup im Slalom für sich entscheiden konnte.

Patrik Stimpfle krönt eine starke Saison

Auch am Sonntag beim Slalom blieb die DJK RG Wertachtal im Fokus: Patrick Stimpfle zeigte erneut eine starke Vorstellung und erkämpfte sich den dritten Platz, nur geschlagen von Noah Sing und Jörg Bertsch. Für den 45-Jährigen geht damit eine Saison zu Ende, die kaum zu übertreffen ist: dreifacher Europameister der Masters, Platz eins der Weltrangliste seiner Kategorie, Platz zehn in der Weltcup-Gesamtwertung, zwei Deutsche Meistertitel und der Vizemeistertitel im Gesamtklassement aller Fahrer. Eine nahezu perfekte Bilanz, die seine herausragende Stellung im Inline-Sport unterstreicht.

Doch nicht nur die Routiniers, auch die Nachwuchsfahrer der DJK RG Wertachtal sammelten Podestplätze. Jan Sinziger fuhr im Riesenslalom bei den Schülern auf einen starken dritten Platz und belohnte sich mit einem Podestplatz. Seine Schwester Clara Sinziger zeigte im Slalom bei den Schülerinnen ebenfalls eine überzeugende Leistung und belegte den vierten Rang. (AZ)