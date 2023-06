Inline Slalom

27.06.2023

Bei der DJK RG Wertachtal steht in Jirkov die Acht

Plus Nahe der Stadtberger Partnerstadt Olbernhau feiern Leonie Kröplin und Patrick Stimpfle große Erfolge.

Das Team der DJK RG Wertachtal startete beim zweiten Inline Alpin Weltcup der Saison in Jirkov, nahe der Partnerstadt Olbernhau von Stadtbergen. Der erste Tag stand vor allem im Zeichen des Weltcup. Im Slalom durften dieses Mal die Herren vor den Damen starten und so ging es vor allem Patrick Stimpfle wieder drum, unter die besten 15 der Welt zu fahren. Bereits in Slovenien war er ja Achter. Auch in Tschechien konnte er gleich wieder das Ziel in Angriff nehmen. Und so setzte sich der Oldie im ersten Durchgang schon auf Rang neun fest.

Leonie Kröplin, ebenfalls in Slowenien Achte, war etwas vorsichtiger im ersten Durchgang, aber sie musste sich mit einer Tschechin den zehnten Rang teilen. Im zweiten Durchgang zeigten aber die beiden Spitzenfahrer ihre Stärke und wurden jeweils Achte im Weltcup. In der Gesamtwertung blieben beide aber auf Grund der Punkteverteilung auch auf Platz acht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .