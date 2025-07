Inliner der DJK RG Wertachtal feiern Erfolge

Die Inliner der DJK RG Wertachtal sind in die Weltcup-Saison gestartet und sind mit ihren bisherigen zwei Auftritten zufrieden. In Tschechien belegte Patrick Stimpfle beim Riesenslalom-Weltcup in einem hochkarätig besetzten Feld den fünften Platz. Nur 0,06 Sekunden trennten ihn am Ende vom Podium. Sein Teamkollege und Bruder Francis überzeugte ebenfalls und sicherte sich den sechsten Platz. Die beiden lieferten damit das beste Teamresultat des Wochenendes – und setzten ein klares Ausrufezeichen in der Weltspitze. „Es war ein extrem intensives Rennen“, sagte Patrick Stimpfle im Zielbereich. „Ich habe alles reingeworfen, das Podium war greifbar nahe – aber ich bin stolz auf meine Leistung und unser gesamtes Team.“ Auch Francis Stimpfle war nach seinem Lauf äußerst zufrieden: „Ich konnte meine Linie gut halten und hatte richtig Speed. Es hat heute einfach alles gepasst – mit Platz 6 bin ich sehr happy.“

Eine Woche später waren beide in Furth im Wald gefordert. Francis Stimpfle fuhr ein starkes Rennen und belegte mit viel Gefühl und Tempo einen zehnten Platz. Nur zwei Plätze dahinter reihte sich sein Bruder Patrick Stimpfle auf Rang 12 ein. Dank diesem Ergebnis sind nun die beiden Brüder in der RS Weltcup Gesamtwertung unter den besten zehn der Welt angekommen. Patrick, verteidigte seinen achten Platz, Francis kam aber nun auf den zehnten Platz.

Im Slalom zeigte Patrick Stimpfle einmal mehr seine Klasse und fuhr mit einer beherzten Leistung auf den achten Platz. Damit festigte er seine Position im Slalom-Weltcup, wo er nun ebenfalls Rang acht belegt. Im Gesamtweltcup behauptete er sich weiterhin unter den besten Athleten der Welt – aktuell auf einem starken siebten Platz. Doch nicht nur die Stimpfle-Brüder sorgten für positive Schlagzeilen: Auch weitere Mitglieder des Teams konnten sich auf dem anspruchsvollen Weltcup-Niveau behaupten. Mehrere Fahrerinnen und Fahrer schafften den Sprung unter die Top 30. (AZ)