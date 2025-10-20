Slapstick-Einlagen und treffsichereres Geburtstgaskind

Der Balkon des Sportheims war besser bestückt, als die Auswechselbank des SV Cosmos Aystetten. Mit den Verletzten Fabian Krug und Pascal Mader sowie den Rot-gesperrten Maximilian Heckel und Arthur Mayer tummelten sich dort gleich fünf Stammkräfte. Im Verlauf des Spiels gesellten sich mit Luigi Iovane und Niklas Frank zwei weitere Spieler dazu. Daniel Mrozek lag mit einer Magen-Darm-Infektion darnieder. „Egal, was man befürchtet, es kommt schlimmer“, sagt Trainer Thomas Hanselka. Bereits nach 20 Minuten musste Luigi Iovane runter. „Extrem bitter für ihn, denn er hat nach neunmonatiger Verletzungspause gerade wieder Fuß gefasst“, konstatierte Hanselka. Zur Pause musste dann auch noch Torhüter Niklas Frank passen, dessen blutende Kopfplatzwunde von seinem Torhüter-Kollegen Arthur Mayer, einem ausgebildeten Rettungssanitäter, versorgt wurde. „Es haben sich etliche gemeldet, die ins Tor gehen wollten“, plaudert Thomas Hanselka aus der Kabine. „Die Wahl fiel dann auf Hardy Noack, der angeblich in der Jugend mal im Tor gestanden hatte. Der hat uns dann aber wieder als Feldspieler gefehlt.“

So nahm das Schicksal seinen Lauf. Am Ende stand eine 3:6-Heimniederlage gegen den SV Manching. „Die Niederlage ist bitter, weil wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Manching wollte gar nichts für das Spiel tun“, sagt Thomas Hanselka nach einem weiteren „Sprachlos-Spiel“ seines SV Cosmos Aystetten. „Anstatt, dass wir nach den zwei schnellen Toren zum 3:2 auch noch das 4:2 machen, ist uns die Sache dann um die Ohren geflogen“, ärgert sich der Trainer des Landesligisten, dass es Woche für Woche neue Slapstick-Episoden zu vermelden gibt. „Da ist es schwierig, gegenüber der Mannschaft die richtigen Worte zu finden.“ Den einzigen Vorwurf, den er seiner erneut wild durcheinander gewirbelten Truppe machen könne: „Wir haben den Sack nicht zugemacht.“

Im Auto auf der Autobahn umgezogen

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen schweren Gegner“, bilanzierte Ajet Abazi, der Trainer des TSV Gersthofen, nach dem 1:0-Auswärtssieg im Verfolgerduell beim VfR Jettingen. „Nach der ersten halben Stunde hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir 0:2 zurückgelegen hätten.“ Bedanken konnte sich der TSV in dieser Phase bei Torhüter Daniel Brexel aus der zweiten Mannschaft, der den beruflich verhinderten Julian Lippmann vertrat. Beruflich verhindert war zunächst auch Jermaine Meilinger, der erst nach dem Anpfiff Feierabend hatte. „Er hat sich im Auto auf der Autobahn umgezogen“, berichtet Abazi. Zur zweiten Halbzeit eingewechselt avancierte der 22-Jährige dann zum Matchwinner, als er in der 85. Minute eine Vorlage von Fabian Bühler zum einigen Tor des Spiels unter die Latte schweißte. Dank Meilingers siebten Saisontreffer haben die Lechstädter ihre imposante Serie auf 25 Punkte aus den letzten acht Spielen hochgeschraubt und die Vorrunde als Tabellenzweiter abgeschlossen.

Auf Rang drei folgt der TSV Meitingen, der durch zwei Treffer des aus dem Urlaub zurückgekehrten und zur Pause eingewechselten Matteo Duvnjak beim 2:1 in Maihingen einmal mehr seine Auswärtsqualitäten unter Beweis gestellt hat. Fünf von sieben Spielen in der Fremde haben die Schützlinge von Andreas Wessig gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und kein einziges Mal verloren. Sollten auch die nächsten beiden Auswärtsspiele in Wörnitzstein und Jettingen unbeschadet überstanden werden, käme es am 7. November vielleicht sogar zu einem Showdown beim TSV Gersthofen.

Noch besser ist auf fremden Plätzen nur der TSV Haunstetten, der auch seinen siebten Auswärtsauftritt beim TSV Dinkelscherben mit einem 4:0 erfolgreich gestaltete. Während die Lila-Weißen in der Vorrunde mit 17 Punkten etwas unter den Erwartungen geblieben sind, kann man sowohl beim FC Horgau (22 Punkte), der gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim bereits den dritten 1:0-Sieg in Folge verbuchen konnte, als auch beim TSV Zusmarshausen (23) trotz der 2:5-Pleite beim VfL Ecknach eine insgesamt positive Bilanz ziehen.

Icon vergrößern Vierfachen Grund zum Jubeln hatten nicht nur Mario Schulz, der zweifache Torschütze Max Schacherl und Vitus Christl von der SG Thierhaupten/Baar, sondern auch deren Fans. Biberbachs Kapitän Fabian Meisinger kann es nicht fassen. Foto: Karin Tautz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vierfachen Grund zum Jubeln hatten nicht nur Mario Schulz, der zweifache Torschütze Max Schacherl und Vitus Christl von der SG Thierhaupten/Baar, sondern auch deren Fans. Biberbachs Kapitän Fabian Meisinger kann es nicht fassen. Foto: Karin Tautz

Mit Spannung erwartet wurde das Spitzenspiel der Kreisklasse Nord. Doch nach drei Toren innerhalb von sechs Minuten durch Niko Schröttle (37.) und Matchwinner Max Schacherl (39. und 43.), der im vier Spielen bereits sieben Treffer erzielt hat, fegte die SG Thierhaupten/Baar den SC Biberbach regelrecht vom Platz. Nachwuchsspieler Jost Andreae machte vor über 160 Zuschauern den 4:0-Triumph perfekt, mit dem die Lechrainer den SCB von der Tabellenspitze stürzten.

180 Schaulustige verfolgten das Stadtderby der Kreisklasse West zwischen Aufsteiger TSG Stadtbergen und Aufstiegskandidaten TSV Leitershofen. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Moutasm Al Dakmousi, der die TSG schon in Führung gebracht hatte, der Treffer zum 2:2-Unentschieden. Neben vier Toren gab es in diesem hitzigen Derby auch drei Gelb-Rote Karten. Die Mannschaft der Stunde ist in dieser Liga der SSV Anhausen, der sich mit 4:3 beim Spitzenreiter FC Öz Akdeniz durchsetzte und nun nach einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage bis auf zwei Punkte an diesen herangerückt ist.

Torflut beim 7:6-Sieg des VfR Foret

Jetzt schlägt‘s 13! So viel Tore gab es beim 7:6-Erfolg des VfR Foret gegen die SG Münster/Holzheim II im Spiel der A-Klasse Nord zu bestaunen. 4:0 führte der Absteiger nach 20 Minuten, dann glichen die Gäste aus. „Unsere junge Truppe ist leichtfertig geworden und hat einen Gang zurückgeschaltet“, hat auch Foret-Trainer Michael Betz so eine Torflut noch nie erlebt: „Ein Wahnsinn. Und es hätte sogar noch höher ausgehen können, weil wir viele Chancen liegen gelassen haben.“ Die Torausbeute teilten sich Yusuf Aktürk (3), Emre Ulu (2), Murat Alval und Nikolaos Georgantonis. „Im Endeffekt sind es auch drei Punkte“, zeigte sich Betz zufrieden: „Wir sind im Aufbau und auf einem guten Weg.“

Baton Morina: Fünf Treffer zum 33. Geburtstag

Icon vergrößern Fünf Treffer gelangen Baton Morina vom SC Altenmünster an seinem 33. Geburtstag beim 6:0-Sieg in Balzhausen. Foto: Aumiller Karl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fünf Treffer gelangen Baton Morina vom SC Altenmünster an seinem 33. Geburtstag beim 6:0-Sieg in Balzhausen. Foto: Aumiller Karl

Spieler des Tages: Fünf Geschenke machte sich Baton Morina zu seinem 33. Geburtstag. Beim 6:0-Sieg des zuletzt kriselnden SC Altenmünster beim TSV Balzhausen traf er fünfmal ins Schwarze. Und das, obwohl der Neuzugang in seinem neunten Spiel für den SCA erstmals als Stürmer aufgestellt wurde. Morina kam im Sommer vom FC Alba Augsburg (Kreisklasse Augsburg Mitte). Er wohnt seit wenigen Jahren in Altenmünster, ist dort verheiratet und Vater einer Tochter. Der Albaner, der fließend Deutsch spricht und bei einem Solartechnik-Unternehmen im Zusamtal arbeitet, ist froh, dass er seit einigen Monaten mit dem Fahrrad zum Training fahren kann und nun von Trainer Sandro Caravetta erstmals als Sturmspitze nominiert worden ist. Weitere Tore sind nicht ausgeschlossen. (her)