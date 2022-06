„Dem Jugendfußball einen Bärendienst erwiesen“

Plus Stätzlings Jugendleiter Manfred Lenz nimmt zu den Vorwürfen aus Gersthofen Stellung, einer Verlegung nicht zugestimmt zu haben.

Die Äußerungen von Rolf Heinrich, dem Trainer der U13-Junioren der TSV Gersthofen, bezüglich einer Spielabsage wegen einiger Corona-Fälle mit anschließendem Sportgerichtsurteil haben für viel Wirbel gesorgt – vor allem beim betroffenen Gegner FC Stätzling. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich dessen Jugendleiter Manfred Lenz dazu.