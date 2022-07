Jugendfußball

05.07.2022

Elfmeterkiller hält den Pokal fest

So sehen Landkreispokalsieger aus. Die B-Junioren der SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach sicherten sich mit einem 3:2-Erfolg nach Elfmeterschießen den Sieg, weil ihr Torhüter drei Elfmeter hielt.

Plus Ein überragender Torhüter sichert der SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach den Sieg bei der B-Junioren. Warum der Landkreispokal noch immer einen hohen Stellenwert hat.

Bei heißen, sonnigen Temperaturen wurde nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder der Landkreispokal bei den Fußball-Junioren ausgespielt. Spielort war die Sportanlage des FC Langweid. Zum ersten Mal seit längerer zeit fanden in diesem Jahr alle Spiele von der E- bis zur A-Jugend wieder an einem Tag statt. Es hat sich dabei gezeigt, dass der Landkreispokal noch immer ein fester Bestandteil im Junioren-Fußballkalender ist, der einen hohen Stellenwert besitzt. Am Ende gab es nach fünf Finalspielen fünf verschiedene Siegervereine.

