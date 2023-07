Emre Can gratuliert dem TSV Gersthofen

Plus Die G-Junioren des TSV Gersthofen sorgen in München für Furore und erhalten eine Video-Botschaft vom deutschen Nationalspieler .

Die jüngsten Kicker der G-Jugend (U7) des TSV Gersthofen sorgten erneut bei verschiedenen Sommerturnieren im Münchner Raum für Furore. Nach den sehr erfolgreichen Turnieren unter anderem in Starnberg, Dachau und Poing ging es nach Esting. Bei sommerlichen Temperaturen marschierten die Jungs des TSV Gersthofen mit vielen Toren und ohne Niederlage durch das Turnier und machten im Finale gegen den FC Olching den Turniersieg perfekt.

Eine Besonderheit bei diesem Turnier ist der bei den Kindern sehr beliebte Pokal für den härtesten Schuss. Auch diesen konnte mit Luca Reißmann ein Spieler des TSV Gersthofen mit nach Hause nehmen. 74 km/h brachte er zustande.