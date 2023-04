JFG Holzwinkel landet einen Überraschungscoup

Plus Die A-Junioren der JFG Holzwinkel besiegen im Pokalfinale des Kreises Donau einen Bezirksoberligisten.

Für eine faustdicke Überraschung sorgten die Fußball-A-Junioren der JFG Holzwinkel, die sich aus Spielern der Vereine SC Altenmünster, SV Bonstetten, Grün-Weiß Baiershofen, FC Emersacker, BSC Heretsried, FC Reutern und TSV Zusamzell-Hegnenbach zusammensetzt. Die Nachwuchskicker um die beiden Trainer Alessandro Kadura und Oliver Osterhoff erreichten durch vorausgegangene Siege gegen die SG Reisensburg, die JFG Aschberg und die JFG Günztaler Kickers das Finale im BFV-Pokalwettbewerb im Fußball-Kreis Donau. Hier traf die JFG in Altenmünster auf den Spitzenreiter der Bezirksoberliga Schwaben, den TSV Nördlingen. 200 Zuschauer waren gekommen und erlebten dabei eine faustdicke Überraschung. Nach einem torlosen Remis nach 90 Minuten setzten sich die Gastgeber, welche in der Kreisliga Donau noch ungeschlagen sind, mit 3:0 im Elfmeterschießen durch.

Dabei avancierte Torhüter Jannis Fischer zum Matchwinner: Er wehrte zwei Elfmeter der Nördlinger ab, einmal trafen die Gäste nur den Pfosten. Und weil auf der anderen Seite Stefan Karrer, Marco Kalkbrenner und Dominik Bauer die Nerven behielten und jeweils sicher verwandelten, war die Sensation perfekt. Auch während der normalen Spielzeit konnte sich JFG-Torhüter Jannis Fischer einige Male auszeichnen. Mit unglaublichen Paraden rettete er sein Team ins Elfmeterschießen. Insgesamt präsentierte sich die Abwehr der Gastgeber in bestechender Form. Insbesondere Tim Guber warf sich fast in jeden Abschluss der Rieser.