Starker Auftritt gegen Bundesliga-Nachwuchs

Plus E-Junioren des TSV Leitershofen werden beim Topstar-Cup in Fischach Dritter hinter den dem TSV 1860 München und dem FC Augsburg.

Als einziges Team ohne Niederlage in der regulären Spielzeit errangen die E-Junioren des TSV Leitershofen beim Traditionsturnier des TSV Fischach in der Staudenlandhalle einen respektablen dritten Platz. Nach 2:0-Führung und einer packenden Partie im Halbfinale mussten sich die Gelb-Schwarzen lediglich im Elfmeterschießen mit 5:7 dem späteren Turniersieger TSV 1860 München geschlagen geben.