21.06.2022

Trotz großer Erfolge gibt es großen Ärger

Plus Die C-Junioren des TSV Gersthofen gewinnen ein internationales Turnier am Gardasee und dominieren in der Liga, doch Trainer Rolf Heinrich fühlt sich nicht wertgeschätzt. Ein Urteil lässt ihm endgültig den Kragen platzen.

Von Oliver Reiser

Die U13 des TSV Gersthofen hat die Trofea del Garda gewonnen. Bei diesem Jugendturnier mit 80 Mannschaften haben die Schützlinge von Rolf Heinrich, der während des Turniers erkrankte und abreisen musste, alle Spiele gewonnen und im Finale Vighenzi Calcio mit 6:3 geschlagen.

