Herr Kania, am Dienstag steht das Halbfinale gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen an, wie oft haben Sie schon an dieses Spiel gedacht?

JULIAN KANIA: Natürlich schon ab und zu. Ich habe das aber noch gar nicht so realisiert. Aber so ein Spiel komplett auszublenden im Vorfeld, ist schwer.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Julian Kania Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bielefeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis