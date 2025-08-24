Kangaroos absolvieren den ersten Test problemlos

In der Region Augsburg ist man heiß auf Basketball. Und neugierig auf die neue Mannschaft der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen, die den Aufstieg von der 2. Bundesliga Pro B in die Pro A schaffen soll. Über 250 Zuschauer waren zum ersten Testspiel gegen die Porsche BBA Ludwigsburg in die Stadtberger Sporthalle gekommen, um die Premiere der erneut runderneuerten Kangaroos zu sehen, die sich am Ende mit 79:70 durchsetzen konnten.

Nur drei Spieler sind übrig geblieben

Mit Jannick Westermeir, Ferenc Gille und Benjamin Heinrich sind nur noch drei Spieler aus der letztjährigen Mannschaft übrig geblieben, die bereits im ersten Play-Off-Spiel gegen Essen auf der Strecke geblieben ist. Maßgeblich daran beteiligt war Brian Dawson, den man nun nach Leitershofen geholt hat. Der Jamaikaner soll die Fäden ziehen und war in der Truppe, die furios loslegte und das erste Viertel mit 24:12 gewannm der Takt- und Ideengeber. Auch wenn es dann einen Durchhänger gab und Ludwigsburg den zweiten Durchgang mit 20:16 gewann, war es doch imponierend, mit wieviel Einsatz und Emotionen die Kangaroos zu Werke gingen und immer auch das Publikum mitnahmen. Nach dem 40:32 zur Pause legte die BG wieder einen Zahn zu (22:12/3. Viertel). Imponierend auch der Auftritt der beiden baumlangen Tom Alte (209 Meter) und und Clint Hamann (2.11 Meter), die sich auch in der Defense auszeichnen konnten. Der 22-Jährige Hamann zeigte ein ganz feines Händchen, behandelte den Ball oft wie ein rohes Ei, um ihn dann sicher in den Korb zu legen.

Mit Jason George (links) haben die Kangaroos noch einen Joker in der Hinterhand. Geschäftsführer Wayne Chicco Pittman freut sich schon, wenn der Neuzugang eingreifen kann. Foto: Marcus Merk

Ein spektakulärer Neuzugang fehlte noch

Das 79:70 war ein sicher herausgespielter Sieg, der jedoch noch Luft nach oben lässt. Zumal mit Jason George ja noch der spektakulärste Neuzugang fehlte, da er noch eine Sperre abzusitzen hat. Im nächsten Test ist der zweifache Nationalspieler aber dabei.