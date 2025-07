Kangaroos starten mit Heimspiel in die Saison

Der Kangaroos-Spielplan ist da! In dieser Woche wurden die Spielpläne in der 2. Basketball Bundesliga Pro B veröffentlicht. Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen startet demzufolge in eigener Halle in die Saison. Am Samstag, 27. September um 19.30 Uhr erwartet man die Fraport Skyliners Juniors aus Frankfurt. Am Wochenende darauf geht es mit einem Doppelspieltag weiter. Am Freitag (Tag der Deutschen Einheit) gastiert die BG auswärts bei den Ahorn Camp Baskets Speyer, ehe es zwei Tage später, am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr, gegen PRO-A Absteiger Dresden Titans geht.

Das neue Jahre beginnt mit einem Derby

Die Vorrunde endet am 13. Dezember zu Hause gegen den TV Langen, noch vor Weihnachten startet bereits die Rückrunde in Würzburg. Das Kalenderjahr 2026 beginnt am 3. Januar in eigener Halle mit dem Derby gegen den FC Bayern München Basketball II. Die Hauptrunde endet am 28. März, anschließend würden bei einer Qualifikation die Play-Offs beginnen. Aufgrund der ungeraden Anzahl von 13 Teams in der Staffel haben die Kangaroos auch das ein oder andere Wochenende ganz spielfrei.

Auftaktprogramm ist sportlich anspruchsvoll

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman zeigt sich zufrieden mit dem Spielplan: „Wir freuen uns, zu Hause vor den eigenen Fans in die Saison starten zu dürfen und dann eine Woche später bereits mit Dresden ein echtes Highlight-Spiel in Stadtbergen auszurichten. Auch der FC Bayern Termin am 3. Januar gefällt mir, da sind die Hallen nach Weihnachten immer voll. Sportlich ist das Auftaktprogramm anspruchsvoll, aber wir haben hohe Ziele. Am 16. Juli beginnt dann der Dauerkartenverkauf“, so Pittman. (asan)

Den Gesamtspielplan kann man aktuell downloaden auf der Liga-Homepage unter Spielpläne ProB – BARMER 2. Basketball Bundesliga.