Kangaroos starten am Samstag in die Vorbereitung

Nachdem die Kaderplanung bei der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen für die neue Saison 2025/2026 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga beendet ist und nun auch der offizielle Trainingsbetrieb gestartet ist, konnten nun auch die Vorbereitungsspiele terminiert werden. Insgesamt sechs Mal geht die Mannschaft von Trainer Emanuel Richter aufs Parkett, ehe am 27. September die Saison zu Hause gegen Frankfurt startet. Bei den Kangaroos hat man die Messlatte hochgelegt, vier Partien finden gegen Teams aus der Pro A statt, zwei Mal trifft man auf künftige Ligakonkurrenten aus Baden-Württemberg.

Auftakt in der eigenen Halle gegen Ludwigsburg

In eigener Halle geht es bereits diesen Samstag (23.8.) los, um 19.00 Uhr trifft man auf die PORSCHE BBA Ludwigsburg. In Stadtbergen gastieren dann noch die PS Karlsruhe Lions (Samstag, 6. September, 18 Uhr) und die Nürnberg Falcons (Sonntag, 14. September, 19 Uhr), beides Mannschaften aus der PRO-A. Bei allen drei Heimspielen ist der Eintritt frei. Die Auswärtspartien finden am Dienstag, 2. September, bei den BOZIC ESTRICHE KNIGHTS in Kirchheim/Teck statt, am Mittwoch ,10. September, in Fellbach und die Generalprobe auf die neue Saison schließlich am Samstag, 20. September, bei den EPG Guardians Koblenz statt.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman freut sich bereits auf die Partien: „Das Team trainiert täglich und alle Spieler machen einen guten Eindruck. Dabei profitieren wir hallenseitig stark von der neuen Kooperation mit dem Post-SV im Sheridan Park. Wir haben bei den Testgegnern bewusst ins obere Regal gegriffen, dann wissen wir gleich, wo wir stehen. Unsere Fans dürfen sich auf attraktive Spiele freuen, alle scheinen extrem heiß, der Dauerkartenverkauf über unsere Homepage läuft auf Hochtouren“, so Pittman. (asan)

Finaler Kader Saison 2025/2026: Ferenc Gille (26/203/C/PF/D), Tom Alte (30/209/C/D), Dominik Heinrich (20/200/PF/D), Connor Anderson (19/198/SF/D), Tristan Göbel (21/192 SG/D), Jannik Westermeir (23/190/PG/D), Brian Dawson (26/188/PG/Jamaika), Clint Hamann (22/211/C/PF/D), Brendan Gregori (20/186/PG/SG/SF/D), Zion Richardson (24/193/SG/SF/USA), Evan Rietsch (20/198/SF/PF/D-F), Jason George (24/203/SF/PF/D)