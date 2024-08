Kein Sieger im ersten Landkreisderby

Noch nie waren sich der SV Cosmos Aystetten und der TSV Schwabmünchen bisher in einem Punktspiel gegenüber gestanden. Im ersten Aufeinandertreffen, das am vierten Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest stattfand, gab es keinen Sieger. Nach 90 Minuten stand ein in Summe gerechtes 1:1-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Während sich die Aystetter Fans angesichts der dürftigen Vorstellung beim 1:3 in Wertingen verwundert über den gewaltig verbesserten Auftritt ihrer Rumpfelf (mit Patrick Wurm, Stefan Simonovic, Dejan Mijailovic fehlten wichtige Säulen) wunderten, zogen die Anhänger der Gäste enttäuscht von der Leistung ihrer Mannschaft von dannen.

Icon Vergrößern Für ein fieses Foul an Aystettens Torhüter Daniel Mrozek sah Lukas Kusterer vom TSV Schwabmünchen (Nummer 4) nur die Gelbe Karte. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Für ein fieses Foul an Aystettens Torhüter Daniel Mrozek sah Lukas Kusterer vom TSV Schwabmünchen (Nummer 4) nur die Gelbe Karte. Foto: Oliver Reiser

Von Anfang an übernahm Aystetten in der von viel Zweikämpfen geprägten Partie die Initiative. Maximilian Heckel (7.) und Pascal Mader (33.) trafen sogar ins TSV-Tor, doch das Schiedsrichtergespann entschied zweimal auf Abseits. Für die Gelbe Karte entschied sich der Unparteiische in der 8. Minute als Lukas Kusterer Cosmos-Keeper Daniel Mrozek in einer Situation, in der man eigentlich über den Torwart hinweg springt, weil der den Ball schon unter Kontrolle hat, fies aufs Knie trat. Da hat es auch schon Rot gegeben. Aber so verschafft sich wohl ein Bayernliga-erfahrener Spieler Respekt, so kauft man dem Gegner den Schneid ab. Im nächsten Angriff bereitete Kusterer dann nämlich das 0:1 vor. Seine Flanke drückte Simon Paulus am langen Eck stehend ins Netz (12.). Für Mrozek war das Spiel nun endgültig beendet.

Sein Stellvertreter Arthur Mayer durfte erst einmal mit ansehen, wie Kevin Makowski am Pfosten scheiterte (26.). Dann hatte er großes Glück: Nach einem Freistoß von Maik Ude, den Mayer gut parierte, jagte Philip Gmell den Abpraller am leeren Tor vorbei (33.). Das hätte das 0:2 sein müssen. Wenig später scheitere Gmell mit einem Kopfball an Mayer (35.). Aystetten inszenierte trotzdem weiterhin die besseren Angriffe. Nach einem schnellen Konter scheiterte Tobias Ullmann an Gästekeeper Fabio Zeche (37.). „Wir spielen gut“, bilanzierte Cosmos-Vorsitzender Thomas Pflüger zur Pause, „lediglich ein Torjäger fehlt uns.“

Aber den hatte auch der TSV Schwabmünchen - obwohl komplett angetreten - nicht in seinen Reihen. Philip Gmell und Maximilian Krist trafen nur das Außennetz, ein Freistoß von Gabriel Merane landete in der 90. Minute lediglich auf dem Netz. Dazwischen lag der Ausgleichstreffer. Nachdem Luca Boyer gegen Kevin Makowski zu spät gekommen war, hatte Pascal Mader den fälligen Elfmeter zum 1:1 (78.) verwandelt. Zeche, der in der 57. Minute einen Hinterhaltschuss von Fabian Krug entschärft hatte, war hier chancenlos. Der TSV Schwabmünchen warf nun nochmals alles nach Vorne. Ein Treffer von Fatlind Vezaj wurde jedoch vom Schiedsrichtergespann sehr zum Unverständnis der Gäste zurückgenommen, weil der Assistent vorher ein Handspiel gesehen hatte. „Das Unentschieden war schon gerecht“, so Cosmos-Sportdirektor Zlatko Mijailovic. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch Co-Trainer Thomas Paschek freute sich über den Punktgewinn gegen eine Spitzenmannschaft.

SV Cosmos Aystetten: Mrozek (13. Mayer), Heckel, Krug, Iovane (75. Isek), Ullmann, Burda, Mader, Schäfer (83. Qarri), Brummer, Marjanovic (65. Marksteiner), Makowski (90. Djajic)

TSV Schwabmünchen: Zeche, Kusterer (83. Berger), Köhler, Uhde, Uhde, Heckmeier, Paulus (42. Boyer), Gmell (59. Vezaj), Leib (75. Merane), Willis (59. di Maggio), Krist.

Tore: 0:1 Paulus (12.), 1:1 Mader (78./Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Julius Albrecht (München) - Zuschauer: 220.

Stimmen zum Spiel

Patrick Wurm (Spielertrainer SV Cosmos Aystetten): Das waren zwei verlorene Punkte für uns. Wir hatten mehr Spielanteile gegen die von der Art und Weise ihres Auftritts enttäuschenden Gäste. Wenn der Schiedsrichter nach dem Foul an unserem Torwart, der den Ball sicher hat, die Rote Karte gibt, läuft das Spiel vermutlich ganz anders. Eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft.

Ben Enthart (Trainer TSV Schwabmünchen): Wenn man so lange führt und in der Schlussphase den Ausgleich bekommt, ist man immer enttäuscht. Wir wollten auf 2:0 erhöhen und das ist uns nicht gelungen. Es ist umso bitterer, dass durch einen Elfmeter das 1:1 fällt und es nur für einen Punkt reicht. Es ist nicht einfach hier zu spielen, Aystetten hat viel mit langen Bällen gespielt und das haben wir gut verteidigt. Aus dem Spiel heraus gab es relativ wenige klare Torchancen. Bei der Situation kurz vor Schluss konnte ich kein Handspiel erkennen, kann aber nicht klar sagen, ob es eins war oder nicht. Es ist ärgerlich für uns, weil es erst so aussah, als würde der Schiedsrichter das Tor geben.