Tausende an Kilometern werden eingespart

Die Eröffnungsspiele der Kreisligen finden ohne Mannschaften aus dem Landkreis Augsburg statt. In der Kreisliga Augsburg treten dazu am Freitag, 1. August, der TSV Merching und der SV Mering II an, in der Kreisliga Ost empfängt der BC Aichach den SV Echsheim-Reicherstein. Das kündigte Kreisspielleiter Günter Behr (Neuburg) bei den Tagungen in Augsburg, Großaitingen und Steppach an. Die übrigen Ligen darunter starten erst am 23./24. August in die neue Saison. Der letzte Spieltag 2025 ist am 22./23. November, nach der Pause geht es am 14./15. März wieder los. Der letzte Spieltag für alle Ligen ist schließlich Samstag, 30. Mai. Die Relegationsspiele beginnen ab 2. Juni. Erstmals wurde die Gruppeneinteilung mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgenommen und vor allem die unteren Ligen kräftig durcheinandergewirbelt (wir berichteten). Nachdem die letzten Einsprüche vom Tisch sind, konnten nun auch die Spielpläne der Kreis-, A- und B-Klassen erstellt werden.

