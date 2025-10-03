Kangaroos siegen nach einem furiosen Endspurt

Das war knapp! Erst in den letzten Minuten gelang es den Basketballern der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen die erste Auswärtspartie der Saison 2025/26 der 2. Bundesliga Pro B bei den Ahorn Camp Baskets in Speyer noch zu drehen. Vier Minuten vor dem Ende lagen die Kangaroos noch mit 70:79 zurück, erst 1:29 Minuten vor Schluss gelang Brian Dawson der 79./9-Ausgleich. Dann zogen die Gäste in einer umkämpften Partie bis zur Schlusssirene noch zum 85:79-Sieg davon.

Überragender Akteur war erneut der am ersten Spieletag zum Spieler des Tages der gesamten Liga gewählte Brian Dawson. Der Neuzugang aus Essen war erneut mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer. Zion Richardson (19) und Tom Alte (16) kamen ihm am nächsten. Die weiteren Punkte erzielten Brendan Gregori (7),Tristan Göbel (2), Wmmanuel Womala (5), Clint Hamann (6) und Kapitän Jannik Westermeir (4).

Das nächste Heimspiel der Kangaroos findet bereits am Sonntag, 5. Oktober, um 16.30 Uhr gegen die Dresden Titans statt.