Auerbach nutzt die Gunst der Stunde

Plus Weil die Spitzenteams TSV Leitershofen und TSV Täfertingen patzen rückt ein Verfolger auf Platz zwei.

Während die Spitzenteams TSV Leitershofen (1:1 in Lützelburg) und TSV Täfertingen (1:2 gegen Bärenkeller) patzten, behielt die SpVgg Auerbach im Verfolgerduell gegen den SV Ottmarshausen mit 1:0 knapp die Oberhand und nutzte die Gunst der Stunde zum Sprung auf Platz zwei der Kreisklasse Nordwest. Im Tabellenkeller müssen sich der SV Wörleschwang (1:4-Niederlage in Foret) und die TSG Stadtbergen (0.2-Heimpleite gegen Diedorf) Sorgen machen. Die Partie des TSV Neusäß II gegen Welden wurden wegen Corona-Fällen verlegt.