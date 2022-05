SV Ottmarshausen erstürmt den Sandberg

Plus Ein Eigentor verhilft Spitzenreiter TSV Leitershofen zum ersten Sieg in diesem Jahr.

Mit einem 3:0-Sieg im Neusässer Lokalderby beim TSV Steppach hat der SV Ottmarshausen für weitere Spannung an der Spitze gesorgt. Ein Eigentor bescherte Tabellenführer TSV Leitershofen den ersten Sieg in diesem Jahr (1:0 beim TSV Neusäß II). Der TSV Täfertingen bleibt mit einem 4:1 gegen den TSV Diedorf im Rennen.