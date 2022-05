Beim SSV Margertshausen endet eine Ära

Plus Trainer Thomas Kempter hört nach zehn Jahren auf. Der Nachfolger soll den Umbruch einleiten.

Beim SSV Margertshausen geht eine Ära zu Ende. Am Saisonende wird Thomas Kempter nach zehn Jahren die Kommandobrücke des Süd-Kreisklassisten verlassen. Fünf Jahre hat er die Zweite, fünf Jahres die erste Mannschaft trainiert. Jetzt will er erst mal eine Pause machen. Auch sein Co-Trainer Zeljko Brnadic hört aus familiären Gründen auf. Die Nachfolger stehen bereits fest.