Außenseiter stürzt den Topfavoriten

In der Kreisklasse Nordwest übernimmt der TSV Leitershofen dank eines 7:2-Kantersiegs gegen den FC Emersacker die Tabellenspitze. Verfolger (SG) Thierhaupten/Baar blamierte sich gegen den VfR Foret und kassierte mit 2:3 die erste Saisonniederlage. Die Spiele SSV Anhausen - FC Langweid und SV Erlingen - TSV Dinkelscherben II wurden aufgrund der Regenfälle abgesagt.

Kreisklasse Nordwest

SC Biberbach - TSV Gersthofen II 3:3 (2:1). Die junge und motivierte Mannschaft des TSV Gersthofen II machte offensiv viel Betrieb, zeigte jedoch defensiv eine jugendliche Anfälligkeit. Hingegen wirbelte der SCB deutlich weniger, hatte Schwierigkeiten in die Zweikämpfe zu kommen, war hingegen aber kaltschnäuziger. Zu Beginn fielen zwei schnelle Tore durch Lukas Huber und Fabian Meisinger zum 2:0. Azem Gashi konnte kurz vor der Halbzeitpause auf 2:1 verkürzen. Der SCB erhöhte auf 3:1 durch Martin Bader. Gersthofen ließ aber nicht locker und glich durch zwei Treffer von Tobias Welter zum 3:3 aus. (siw-)

TSV Täfertingen - SV Gablingen 3:1 (2:0). Es war noch keine halbe Stunde gespielt, als Julien Jaremkow und Mohamed Toure per Doppelschlag auf 2:0 stellten. Erst nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Stefan Schnurrer auf 2:1 (56.). Mit dem 3:1 durch Vasile Isaila (86.) machte der TSV den Deckel zu. – Zuschauer: 20. (AL)



TSV Leitershofen – FC Emersacker 7:2 (5:0). Bereits nach guten 20 Minuten war die Partie entschieden. Aharon Schmid (8. und 12.), Markus Wieland (16. und 20.) sowie Niklas Dewitz (23.) sorgten zu diesem Zeitpunkt für eine souveräne 5:0-Führung. Danach schaltete der TSV zwei Gänge zurück, sodass die Gäste durch Peter Schußmann (49.) und Simon Fischer (78.) auf 5:2 verkürzen konnten. Den Schlusspunkt setzte jedoch wieder der TSV durch einen Doppelschlag von Tim Lokodi (84. und 89.). – Zuschauer: 130. (AL)



(SG) Thierhaupten/Baar – VfR Foret 2:3 (1:1). Gegen den bislang sieglosen VfR Foret kassierte die SG die erste Saisonniederlage. Die Gästeführung durch Asmir Smajic (23.) konnte Maximilian Schacherl nach einer guten halben Stunde ausgleichen. Doch ein Doppelschlag von Asmir Smajic (60.) und Ayhan Kara-Idris (63.) brachten den VfR erneut in Führung. Maximilian Schacherl konnte zwar nochmals auf 2:3 verkürzen (75.), doch nicht zuletzt eine Gelb-Rote Karte für Luca Bensberg in der Schlussphase verhinderte weiteres. – Zuschauer: 100. (AL)

Kreisklasse West 2: Erste Niederlage für SSV Neumünster

SV Aislingen - SSV Neumünster 2:1 (2:0). Bereits nach elf Minuten traf Niklas Hahn zum 1:0. In der 29. Minute legte Hahn das 2:0 nach. Neumünster kam erst in der 74. Minute zum Anschlusstreffer durch Christian Wink. Somit war die erste Saisonniederlage perfekt.



SV Grün-Weiß Baiershofen – TV Gundelfingen 4:2 (1:1). Eine lange Anlaufzeit brauchten die Grün-Weißen, die durch Gabriel Streil (Elfmeter/36.) in Führung gingen. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Elias Frei (45.), waren es Gabriel Streil (57.) und Bastian Merk (59.), die mit einem Doppelschlag die Weichen stellten. Zwar kam der TVG durch Marcel Brugger (80.) nochmals heran, doch mit seinem dritten Treffer sorgte Gabriel Streil für den 4:2-Enddtand. (AZ)