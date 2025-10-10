Bei Schmuddelwetter ist Moral gefragt

„Ich rechne nicht. Abgerechnet wird erst nach dem 30. Spieltag“, sagte Ajet Abazi nach dem 3:2-Sieg seines TSV Gersthofen im Nachholspiel gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim am vergangenen Donnerstagabend. Doch auch der Trainer der Schwarz-Gelben kann eins und eins zusammenzählen und die Tabelle lesen. Mit einer Serie von 19 Punkten am Stück haben sich die Lechstädter auf Platz zwei katapultiert. Das 4:2 beim FC Maihingen war der sechste Sieg im siebten Spiel. Dabei musste ein 0:2-Rückstand aufgeholt werden. „WIr haben uns dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen, waren über 90 Minuten gut im Spiel und haben das Ergebnis folgerichtig gedreht“, lobt Abazi seine Mannschaft. Einziger Vorwurf: „Beim ersten Gegentor kam der kleinste Spieler zwischen unseren Innenverteidigern zum Kopfball, beim zweiten hat die Abwehr erneut nach einer Ecke gepennt. Das darf nicht passieren!“ Dann habe seine Mannschaft, die kurzfristig auf Kerem Bakar und Joachim Markaj verzichten musste, aber auf tiefem Platz und bei Schmudelwetter Moral gezeigt.

Ein Comeback, das nur fünf Minuten dauerte

„Die letzten Wochen liefen insgesamt sehr gut“, bilanziert Ajet Abazi, „leider hat uns die Verletzung von Vitali Blinov einen Dämpfer gegeben.“ Der ehemalige Bayernliga-Spieler sollte mit seiner Routine eine wichtige Rolle im Team des TSV Gersthofen spielen, der Abwehr Stabilität verleihen. Er verletzte sich jedoch gleich im ersten Freundschaftsspiel gegen den FC Augsburg. Beim 3:1-Sieg gegen den TSV Dinkelscherben wurde er vor Wochenfrist nach langer Pause zur Pause eingewechselt. Sechs Minuten später war sein Comeback schon wieder beendet. „Bei einem Ausfallschritt ist es passiert. Die alte Oberschenkel-Verletzung ist wieder aufgebrochen“, befürchtet der Coach erneut einen längeren Ausfall des 29-Jährigen.

Icon vergrößern In der Nachspielzeit ergatterten Spielertrainer Lukas Drechsler und der TSV Zusmarshausen beim Schlusslicht FC Gundelfingen I (rechts Neo Fähnle) noch einen Punkt. Foto: Walter Brugger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Nachspielzeit ergatterten Spielertrainer Lukas Drechsler und der TSV Zusmarshausen beim Schlusslicht FC Gundelfingen I (rechts Neo Fähnle) noch einen Punkt. Foto: Walter Brugger

Mit vielen Ausfällen hat auch der TSV Zusmarshausen zu kämpfen. Was Spielertrainer Lukas Drechsler viel mehr aufregt, war zuletzt die Einstellung. „Wir haben gedacht, dass es auf dem engen Kunstrasen reicht, ein bisschen mit dem Hintern zu wackeln. Dabei hat uns der Gegner in den Zweikämpfen aufgefressen“, frozzelte er nach der 1:5-Pleite bei der SpVgg Joshofen-Bergheim. Die Wiedergutmachung ist nur halb gelungen. Beim Schlusslicht FC Gundelfingen II bewahrte ein Kopfballtreffer von Max Drechsler, der vor Saisonbeginn bereits sein Abschiedsspiel bestritten hatte, zum 1:1 in der Nachspielzeit den TSV vor einer weiteren Niederlage. Die Trainingsbedingungen waren beim TSV Dinkelscherben zuletzt alles andere als optimal: Urlaube, einige angeschlagene Akteure und Proben für den Schäfflertanz, der ab Januar wieder in Dinkelscherben stattfindet und bei dem auch Spieler der ersten und zweiten Mannschaft mitwirken, erschwerten die Vorbereitung. All das sollte im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II keine Rolle spielen. Mit einem 2:0-Sieg konnten die Lila-Weißen den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze vergrößern. Jetzt kann man am Sonntag ohne Druck zum Landkreisderby zum TSV Meitingen fahren, der mit einem 0:0 beim VfR Neuburg eine weiße Auswärts-Weste wahrte. Ja sogar ein Sieg war möglich, doch Matteo Duvnjak scheiterte mit einem Elfmeter an Neuburgs Torhüter Dominik Jozinovic, der sich dabei so schwer verletzte, dass er ausgewechselt werden musste.

Icon vergrößern Am Ende standen Maximilian Heckel, Edward Schäfer und Daniel Mrozek vom SV Cosmos Aystetten nach 80-minütigem Kampf in Unterzahl gegen den 1. FC Sonthofen doch mit leeren Händen da. Foto: Oliver Reiser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Ende standen Maximilian Heckel, Edward Schäfer und Daniel Mrozek vom SV Cosmos Aystetten nach 80-minütigem Kampf in Unterzahl gegen den 1. FC Sonthofen doch mit leeren Händen da. Foto: Oliver Reiser

SV Cosmos Aystetten ist Unterzahl gewöhnt

Einen Torwart-Tausch gab es auch beim SV Cosmos Aystetten. Nachdem Arthur Mayer in der zehnten Minute ein Handspiel außerhalb des Strafraums unterlief und er mit der Roten Karte zum Duschen geschickt wurde, kam der eigentliche Stammtorhüter Daniel Mrozek, der lange verletzt war, zu seinem Saisondebüt. „Arthur geht volles Risiko, der Ball springt ihm an die Hand. Keine Absicht, aber das ist die Regel. Kein Vorwurf“, kommentiert Trainer Thomas Hanselka die Szene. Eigentlich wollte er über dieses Spiel, das die Aystetter durch drei Tore in der Nachspielzeit noch mit 1:3 verloren, gar nicht mehr reden. „Ein verrücktes Spiel. In den ersten 20 Minuten war mehr los, als sonst oft in 90 Minuten.“ In Unterzahl hatte der SV Cosmos sogar die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch Sebastian Kempf scheiterte vom Elfmeterpunkt. Es war bereits der dritte Strafstoß, der in dieser Saison verballert wurde. Ein Elfmeter sorgte dann kurz vor Schluss für die Wende. „Kann man geben. Wenn er nicht gepfiffen wird, gewinnen wir“, ist Hanselka überzeugt. „Wir haben grandios gekämpft und die Räume zugestellt. Aber nach 80 Minuten in Unterzahl muss es halt irgendwie weh tun in den Beinen.“ Und so standen die Cosmonauten, die nach der zweiten Roten und sechs Ampelkarten mittlerweile das Spiel in Unterzahl fast schon gewöhnt sind, am Ende wie begossene Pudel im Regen.

Erste Niederlagen für die Spitzenreiter

Ähnlich erging es auch den Spitzenreitern in den Kreisklassen Nord und West, wo es zu Führungswechseln kam, weil die bisherigen Leader die ersten Saisonniederlagen hinnehmen musste. Der TSV Leitershofen stolperte nach fünf Siegen in Folge beim TSV Dinkelscherben II, für den Elias Seibold und der eingewechselte Armin Seibold mit seinem ersten Ballkontakt einen 2:1-Sieg herausschossen. Den Dreier sicherte Torhüter Elias Hafner, als er in der dritten Minute der Nachspielzeit gegen Dennis Kügle parierte. Bereits in Minute 39 hatte Hafner einen Elfmeter von Max Wieland gehalten.

Icon vergrößern Erich Merker war mit zwei Treffern der Matchwinner beim 2:1-Sieg des TSV Gersthofen II bei Spitzenreiter SC Biberbach. Foto: Oliver Reiser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Erich Merker war mit zwei Treffern der Matchwinner beim 2:1-Sieg des TSV Gersthofen II bei Spitzenreiter SC Biberbach. Foto: Oliver Reiser

Den SC Biberbach erwischte es im siebten Saisonspiel erstmals mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Gersthofen II. Dabei kam es auf dem Galgenberg fast zu einer Art Klassentreffen. Der zweifache Torschütze und somit Matchwinner Erich Merker und Mario Zuljevic vom TSV Gersthofen, sowie die Biberbacher Flo Motzet, Niklas Kraus, Eric Groer, Lysander Karmazim, Raphael Mann und Ersatzkeeper Lukas Durmer feierten in der vergangenen Saison mit der SG Biberbach/Langweid den Meistertitel in der Kreisliga. Ihr Trainer war damals SCB-Abwehrchef Felix Körner. Neuer Tabellenführer in der Kreisklasse Nord ist nun die SG Thierhaupten/Baar, die Max Schacherl zu einem 1:0-Sieg beim FC Gundelsdorf schoss.

Spieler des Tages: Normalerweise spielt er nur noch in der dritten Mannschaft des FC Schmutter. Am Sonntag hat Dominik Schubert in der zweiten Garnitur, die in der A-Klasse Augsburg Süd spielt, ausgeholfen und beim 5:1-Sieg gegen den TSV Königsbrunn II gleich vier Treffer erzielt. „Da spielt man einmal in der A-Klasse und trifft gleich viermal“, schüttelt das 37-jährige Fischacher Urgestein ungläubig den Kopf. Der angehende zweifache Familienvater, der durch eine Schambeinentzündung lange fußballerisch außer Gefecht gesetzt war, fungierte noch in der Saison 2023/24 als Co-Trainer beim TSV Fischach. Als Spielertrainer war er unter anderem beim TSV Ustersbach und der SpVgg Langenneufnach aktiv.