Kreisliga Augsburg

Anhauser Beton hält weiter dicht

Lorand Veres und seine Mitspieler vom SSV Anhausen fanden zwar gegen den TSV Schwabmünchen II kein Durchkommen, blieben aber mit dem 0:0 zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen.

Plus Die Elf aus dem anhauser Tal ist seit sechs Spielen ungeschlagen. TSV Dinkelscherben kassiert gegen die SpVgg Langerringen eine überraschende Heimpleite.

Mit der zweiten Saisonniederlage verloren die Kaiserberg-Kicker nun auch rechnerisch die Tabellenführung der Kreisliga Augsburg an den Kissinger SC. Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit ganz schwachen Vorstellung unterlag man dem sehr motivierten Gast aus Langerringen 1:2. Die Serie ohne Niederlage des SSV Anhausen hält nach dem 0:0 gegen den TSV Schwabmünchen II auch im sechsten Spiel an.

