Bittere Niederlagen mit dem Minimalergebnis

Plus 0:1-Pleiten stoßen dem TSV Zusmarshausen, FC Emersacker und SSV Anhausen sauer auf.

Der TSV Dinkelscherben wurde seiner Favoritenrolle im ersten Heimspiel nach der Winterpause gerecht und siegte auch in der Höhe verdient mit 6:0 gegen den TSV Königsbrunn, der sich sehr schwach präsentierte und kaum eine Torchance zustande brachte. Die erste Niederlage unter Trainer Herbert Wiest gab es für den TSV Zusmarshausen (0:1 gegen SpVgg Lagerlechfeld). Eine bittere 0:1-Heimniederlage kassierte Schlusslicht FC Emersacker gegen den TSV Göggingen. Bereits am Freitagabend verlor der TSV Neusäß gegen Kellerkind TSV Schwabmünchen II mit 1:2.