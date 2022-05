Kreisliga Augsburg

07.05.2022

Fußball-Kreisliga Augsburg: keine Zeit für Rechenspiele

Plus Auf die SpVgg Westheim wartet ein Schlüsselspiel, der FC Emersacker gibt sich noch nicht geschlagen. Dinkelscherben steht kurz vor einer magischen Tormarke.

Von Max Gschwilm

An diesem Wochenende werden in der Fußball-Kreisliga Augsburg noch keine Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg fallen. Spannend ist es aber allemal: Während die SpVgg Westheim einen direkten Kontrahenten empfängt, muss das Tabellenschlusslicht FC Emersacker beim formstärksten Team der Liga ran. Der TSV Dinkelscherben ist schon am Samstag in Haunstetten gefordert und könnte mit einem hohen Auswärtssieg die 100-Tore-Schallmauer durchbrechen. Ebenfalls im Einsatz sind der TSV Neusäß (zu Gast beim FC Königsbrunn) sowie der TSV Zusmarshausen und der SSV Anhausen, die sich am Sonntagnachmittag gegenüberstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen