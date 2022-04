Kreisliga Augsburg

07.04.2022

Schlusslicht verpasst Befreiungsschlag

Plus FC Emersacker und SSV Anhausen liefern sich Abstiegskampf pur. TSV Zusmarshausen bleibt nach Treffer in letzten Minute zum vierten Mal sieglos

Das erste Spiel in der „Woche der Wahrheit“ endete für Schlusslicht FC Emersacker mit einem 1:1 im Kellerduell gegen den SSV Anhausen. Damit wurde der Befreiungsschlag verpasst. Zum vierten Mal hintereinander ohne Sieg blieb der TSV Zusmarshausen bei der 1:2-Niederlage gegen den TSV Königsbrunn. Erneut pausieren musste Spitzenreiter TSV Dinkelscherben, dem der Kissinger SC immer dichter auf den Pelz rückt. Nach der Partie am vergangenen Wochenende beim TSV Schwabmünchen II, die ja dann letztendlich den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel, wurde auch die Nachholpartie gegen den TSV Pfersee abgesagt, weil sich die Reihen der Lila-Weißen aus diversen Gründen stark gelichtet haben. Neuer Termin ist am Mittwoch, 13. April, um 18.15 Uhr.

